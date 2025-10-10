C'est une découverte qui pourrait bien changer en profondeur notre première interaction avec l'assistant IA Gemini de Google. Une analyse de l'application Google par Android Authority a permis de révéler et d'activer une refonte en cours de test pour l'écran d'accueil de Gemini.

L'actuel design minimaliste, avec son message de bienvenue et quelques raccourcis, laisserait place à une approche beaucoup plus interactive.

À quoi ressemblerait cette nouvelle interface ?

Le changement le plus significatif réside dans l'introduction d'un flux de suggestions de prompts à défilement vertical. Dans la nouvelle interface, les boutons de raccourcis existants sont déplacés vers le haut de l'écran pour laisser place à ce fil de découverte.

Les exemples dévoilés montrent des suggestions variées et visuellement attrayantes, conçues pour être lancées d'un simple appui. Des invites pour retoucher des photos, des suggestions pour coder un petit jeu pour apprendre l'espagnol, obtenir un résumé de l'actualité quotidienne ou même se faire interroger sur la biologie.

Quelle est la stratégie de Google derrière ce changement ?

L'objectif serait de rendre Gemini plus engageant et aider les utilisateurs à découvrir l'étendue de ses capacités, plutôt que de les laisser face à un écran presque vide. Néanmoins, le style épuré a aussi de nombreux adeptes.

Le nouveau design permettrait de mieux mettre en avant les fonctionnalités avancées de Gemini, notamment le modèle de génération d'images Nano Banana qui est déjà largement apprécié.

Pour le moment, Google n'a pas fait d'annonce officielle. Avec des intiatives comme ChatGPT Plus, OpenAI cherche aussi à dynamiser l'accueil de ChatGPT.

N.B. Source images : Android Authority.