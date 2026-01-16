Google modifie des limites d'usage de son IA Gemini. Un changement qui concerne surtout les utilisateurs payants. Auparavant, l'usage des modèles Thinking (problèmes complexes) et Pro (mathématiques avancées et code) puisait dans un pool partagé de requêtes quotidiennes, ce qui pouvait devenir contraignant.

Quels sont les nouveaux quotas pour les abonnés ?

Pour les détenteurs d'un abonnement AI Pro, le quota passe à 300 prompts par jour avec le modèle Thinking, tandis que la limite pour le modèle Pro reste à 100 requêtes quotidiennes. C'est ainsi la fin du total partagé de 100 prompts pour les deux modèles.

Les utilisateurs du forfait AI Ultra bénéficient d'une augmentation encore plus substantielle. Leur limite pour le modèle Thinking grimpe à 1 500 requêtes par jour, en plus de 500 requêtes pour le modèle Pro. L'ancien quota partagé était de 500 prompts au total.

À noter que les utilisateurs gratuits de Gemini bénéficient aussi de limites distinctes entre Thinking et Pro, bien que Google ne précise pas les chiffres, parlant simplement d'un accès basique.

Suite aux retours de la communauté

" Beaucoup d'entre vous veulent plus de précision et de transparence au moment de décider quel modèle utiliser pour vos tâches quotidiennes ", justifie Google pour son changement.

Un utilisateur peut ainsi résoudre un problème complexe avec le modèle Thinking, sans impacter sa capacité à générer du code avancé avec le modèle Pro plus tard dans la journée.