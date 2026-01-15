Pour l'évolution de son chatbot Gemini, Google dévoile Personal Intelligence. Cette fonctionnalité optionnelle permet à l'IA d'accéder aux informations contenues dans l'écosystème Google de l'utilisateur, notamment Gmail, Google Photos, Google Search et l'historique YouTube.

L'objectif est de dépasser les réponses génériques pour offrir une assistance sur-mesure. Propulsée par les modèles Gemini 3, cette capacité permet à l'IA de " raisonner à travers des sources complexes " afin de récupérer des détails spécifiques, sans que l'utilisateur ait à le demander explicitement.

Comment fonctionne cette nouvelle intelligence personnelle ?

L'atout principal de Personal Intelligence réside dans le croisement des informations pour répondre à des requêtes compliquées.

Un exemple mis en avant par Google est une recherche de la taille des pneus pour un minivan. Gemini trouve les caractéristiques, mais suggère aussi des options adaptées en se basant sur des photos de voyages en famille trouvées dans Google Photos.

Gemini devient un assistant capable de mobiliser l'ensemble des informations personnelles stockées chez Google pour résoudre un problème en temps réel. Le système est conçu pour citer les sources utilisées, et ainsi permettre à l'utilisateur de vérifier d'où provient l'information et de garder un certain contrôle.

Quelles sont les garanties en matière de confidentialité ?

Au regard de l'accès à de telles données, Google insiste sur le fait que la fonctionnalité est désactivée par défaut. En outre, l'utilisateur peut sélectionner précisément quelles applications connecter.

Des garde-fous sont prévus pour les sujets sensibles. Gemini " vise à éviter de faire des suppositions proactives sur des données sensibles comme votre santé ", même s'il peut en discuter si l'utilisateur l'aborde directement.

Google assure qu'il n'y a pas d'entraînement direct sur la boîte de réception Gmail ou la bibliothèque Google Photos. L'entraînement se fait sur des informations limitées telles que les prompts spécifiques dans Gemini et les réponses du modèle, après que les données personnelles ont été filtrées.

Des débuts prudents pour Personnal Intelligence

Le déploiement de Personal Intelligence se fait progressivement. Dans un premier temps, la fonctionnalité est disponible en version bêta uniquement aux États-Unis, et pour les abonnés payants Google AI Pro et AI Ultra utilisant un compte personnel.

Google prévoit d'étendre l'accès à d'autres pays et à la version gratuite de Gemini à l'avenir. La fonctionnalité sera également bientôt intégrée au mode IA de son moteur de recherche. Il est néanmoins probable que l'arrivée en Europe mettra beaucoup de temps.

Le système reste perfectible à ce stade. Google reconnaît que les utilisateurs sont susceptibles d'obtenir des réponses inexactes ou une personnalisation à outrance, avec l'établissement de liens entre des sujets sans rapport. L'IA peut également mal interpréter des nuances.