Google s'attaque à un défaut agaçant de son assistant IA Gemini Live : sa tendance à interrompre les utilisateurs ou à se laisser couper la parole par des bruits parasites. Pour des discussions plus fluides, une mise à jour a été annoncée par Josh Woodward, vice-président Google Labs et Google Gemini.

Gemini Live va mieux respecter les tours de parole

La première amélioration concerne la gestion des pauses dans la conversation. Jusqu'à présent, si un utilisateur marquait un temps d'arrêt un peu trop long pour réfléchir, Gemini Live pouvait l'interpréter comme la fin de la phrase et commencer sa réponse prématurément.

Grâce à la mise à jour, l'IA a été ajustée pour être moins susceptible de vous " couper la parole en pleine phrase si vous faites une pause trop longue ". La correction de la " mauvaise habitude de Gemini Live " est d'abord déployée sur l'application Gemini pour Android.

Éviter les interruptions accidentelles

La deuxième amélioration de la mise à jour est une solution pour éviter que l'utilisateur n'interrompe l'IA par inadvertance. Des bruits ambiants ou un mot prononcé par erreur pouvaient être perçus par Gemini Live comme une volonté de l'utilisateur de prendre la parole, surtout si l'option " Interrompre les réponses Live " était activée.

Pour y remédier, Google propose tout simplement un nouveau bouton " Mute " pour le micro. Il permet à l'utilisateur de désactiver son micro pendant que Gemini parle, garantissant ainsi que l'assistant IA puisse terminer sa réponse sans être coupé accidentellement.

✅ Papercut fixed: Gemini Live is learning some better conversational manners! 2 things rolling out…



1) We've fixed the bad habit of cutting you off mid-sentence if you pause too long - that should happen less, starting on Android and then iOS in the new year

2) You'll be able… pic.twitter.com/KAeZ31bR5E — Josh Woodward (@joshwoodward) December 12, 2025

L'année prochaine avec l'application sur iOS

Si le déploiement des corrections a déjà commencé pour les utilisateurs de l'application Gemini sur Android, il est toutefois progressif. Sur iOS, l'attente sera plus longue. Le responsable de Google évoque l'année prochaine, sans donner de date plus précise.