Le mois dernier et pour Gemini Live, Google avait annoncé l'arrivée prochaine des fonctionnalités de partage de caméra et d'écran entrevues dans le cadre du Project Astra. Elles permettent de demander à Gemini de « raisonner sur les choses que vous voyez, que ce soit sur votre téléphone ou dans le monde qui vous entoure ».

Aujourd'hui, Google indique une disponibilité pour tous les abonnés payants Gemini Advanced sur des appareils Android compatibles, tandis que la mise à jour Gemini Live enrichit gratuitement l'expérience sur la série Galaxy S25 de Samsung et les Pixel 9 de Google (Pixel 9a inclus).

Le déploiement a lieu dans plus de 45 langues, dont le français. Google promet ainsi une aide intuitive et en temps réel pour les tâches quotidiennes grâce au partage avec Gemini Live du flux vidéo et du contenu affiché à l'écran du smartphone.

Gemini Live encore plus pratique

Des cas d'usage mis en avant sont en matière d'organisation d'un intérieur, de dépannage de problèmes en montrant un appareil défectueux et pour obtenir des conseils de réparation, des comparaisons de produits en partageant l'écran lors d'une navigation sur des sites de vente en ligne.

En partageant l'écran, Gemini pourra également faire des commentaires constructifs sur un travail et identifier les points à améliorer. Google parle ainsi d'une aide au développement des compétences.

Il est évidemment regrettable que de telles fonctionnalités ne soient pas accessibles pour tous les utilisateurs de Gemini sans exception. Juste une question de temps ? Les coûts inhérents aux nouveautés d'IA générative sont probablement en cause.