Google s'apprête à bouleverser son écosystème de maison connectée avec une mise à jour significative de son application Google Home. Au programme, une intégration profonde de Gemini annoncée pour le 1er octobre et un design repensé.

Grâce à Android Authority, des fuites provenant du code de la future version de l'application dévoilent déjà les contours de cette transformation qui placera Gemini au centre de toutes les interactions.

L'adieu à Google Assistant avec Gemini

Le changement le plus notable est sans conteste la place prise par Gemini aux dépens de Google Assistant.

Une nouvelle barre de recherche « Ask Home » trônera en haut de l'application. Elle permettra de contrôler les appareils, d'automatiser des tâches ou de consulter l'historique des événements en utilisant un langage naturel et conversationnel.

Cette fonctionnalité ouvrira un écran de conversation dédié, avec la possibilité d'évaluer les réponses de l'IA. L'expérience promet d'être plus fluide, notamment avec l'intégration de Gemini Live pour des échanges encore plus libres.

Une interface épurée pour plus de simplicité

L'ergonomie de l'application a été revue pour simplifier la navigation. L'onglet « Favoris » est renommé « Home » pour devenir le tableau de bord central. Pour alléger l'ensemble, les onglets « Appareils » et « Paramètres » disparaissent de la barre inférieure.

L'accès à tous les appareils se fera désormais par le biais une icône en forme de grille directement depuis l'écran d'accueil.

Le bandeau supérieur est aussi retravaillé. Les icônes des paramètres et de la boîte de réception migrent dans le menu du compte utilisateur, laissant plus de place à l'essentiel.

Nouveautés et indices sur le futur matériel

Cette refonte est l'occasion d'introduire des nouveautés et de préparer le terrain pour du matériel inédit. Les utilisateurs pourront épingler sur leur écran d'accueil des informations comme la qualité de l'air extérieur et la température.

Plus révélateur encore, des icônes pour la vidéo et le thermomètre suggèrent l'arrivée imminente de nouvelles caméras Nest et d'un nouveau Nest Doorbell. L'écran d'introduction de la mise à jour mentionne également un futur Google Home Speaker pour offrir un son à 360°.

Source image : Android Authority

Android Authority alerte toutefois sur le fait que certaines des nouveautés pourraient être réservées aux abonnés d'une future offre payante Google Home Premium.