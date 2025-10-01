Google lève le voile sur une nouvelle enceinte connectée au nom de Google Home Speaker. Un appareil qui est spécialement conçu pour Gemini for Home. La commercialisation attendra toutefois le printemps 2026 pour un prix de 99,99 $.

Si le prix en dollars pour les États-Unis a seulement été annoncé, Google a aussi confirmé que le Google Home Speaker sera bel et bien disponible dans divers pays en Europe, dont la France, la Belgique et la Suisse.

Pourquoi Google attend-il 2026 pour ce lancement ?

Alors que le calendrier de lancement du Google Home Speaker peut paraître tardif, le choix est assumé de la part de Google. Il s'agit d'abord de s'assurer que les nouvelles fonctionnalités Gemini donnent satisfaction sur les appareils plus anciens.

A priori, pas question de forcer la main pour l'achat d'un nouvel appareil comme le Google Home Speaker. Du moins, c'est un choix qui pourra être fait en conscience pour les utilisateurs actuels d'appareils Google Home.

Il faut aussi souligner que Google met en place un abonnement payant Google Home Premium pour les fonctionnalités les plus avancées avec Gemini for Home (10 € par mois en formule Standard et 18 € par mois en formule Advanced)..

Quelques spécificités techniques de l'enceinte

Le Google Home Speaker est donc conçu pour Gemini, ce qui signifie qu'il intègre un processeur custom capable de gérer l'IA de Google pour des interactions plus rapides et fluides.

La puce se chargera également de la suppression des bruits de fond et de l'annulation de l'écho si plusieurs personnes parlent. Un nouvel anneau lumineux offrira un retour visuel expressif, indiquant si Gemini écoute, réfléchit ou répond.

L'appareil délivrera un son équilibré à 360° et pourra être groupé avec d'autres enceintes pour de l'adio multiroom.

Du home cinema en perspective

Une fonctionnalité longtemps demandée fait son apparition. Il sera possible de jumeler deux Google Home Speaker avec un Google TV Streamer pour créer une configuration home cinema.

De forme compacte, l'enceinte est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Elle est enveloppée dans un nouveau fil issu d'un " processus de tricotage 3D unique " qui réduit considérablement les déchets de tissu.

Pour la confidentialité, un interrupteur physique permet de couper le microphone. Le lancement est prévu dans un total de 18 pays.