Cette nouvelle option apparaît directement dans Google Search, sous la forme d'un discret "demander à l'IA de vérifier les prix". Google se positionne clairement comme un facilitateur, notamment pour les jeunes générations. Des études récentes montrent que près d'un quart de la Génération Z souffre de "téléphobie", une peur irrationnelle de parler au téléphone, privilégiant messages et réseaux sociaux.

L'IA, construite sur le modèle Duplex et propulsée par Gemini, se présente à l'interlocuteur comme étant une "IA de Google" avant de commencer à recueillir des informations. Une fois les détails recueillis, elle envoie un résumé par texte ou e-mail. Cette démarche de Google capitalise sur une anxiété bien réelle, offrant un confort indéniable tout en renforçant son emprise sur nos interactions quotidiennes.

Comment cette IA parvient-elle à gérer les appels pour les utilisateurs ?

Le fonctionnement est plutôt malin. Lorsque l'utilisateur cherche un service (toiletteur pour animaux, pressing, garage auto...), Google propose d'utiliser l'IA pour la vérification. Il suffit de fournir quelques détails précis via un petit formulaire – le type d'animal, la race, les services nécessaires, la date souhaitée.

L'IA prend alors le relais, composant le numéro et s'annonçant comme un agent de Google. Cette capacité "agentique" permet à l'IA de raisonner et de formuler les questions pertinentes, voire même de vérifier ses propres recherches dans une chaîne de raisonnement complexe. Selon Robby Stein, vice-président produit de Google Search, Gemini, avec la technologie Duplex, "pourra passer des appels en votre nom". C'est une autonomie qui libère l'utilisateur de la corvée téléphonique, promettant un gain de temps appréciable. Bien sûr, les entreprises peuvent refuser de recevoir ces appels automatisés via leurs paramètres Google My Business.

Quelles sont les autres avancées de l'IA de Google qui pourraient changer nos habitudes ?

En parallèle de cette nouvelle fonctionnalité d'appel, Google ne chôme pas. L'entreprise teste activement son modèle Gemini 2.5 Pro dans son "AI Mode", l'outil de recherche dopé à l'IA déjà accessible aux États-Unis depuis mai. Les abonnés AI Pro et AI Ultra ont désormais la possibilité de choisir ce modèle plus avancé, particulièrement doué, selon Robby Stein, pour le "raisonnement avancé, les maths et le code". Ces innovations marquent une évolution significative vers une IA plus proactive et polyvalente, capable de prendre en charge des tâches complexes et de fournir des informations structurées, poussant toujours plus loin l'intégration de l'IA dans nos interactions numériques quotidiennes.

Ce n'est pas tout : Google expérimente également l'intégration de "Deep Search" dans l'AI Mode. Cette fonctionnalité permet à l'IA de créer des rapports détaillés en partant d'une simple requête.

Le modèle "réfléchit à des questions à poser et à des recherches Google à effectuer", vérifiant même son propre travail au fil du processus.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la "téléphobie" chez la Génération Z ?

La téléphobie, ou phobie du téléphone, est une peur irrationnelle de parler au téléphone. Environ 23 % de la Génération Z en souffrirait, au point d'éviter de répondre aux appels. Cela s'explique souvent par la peur du jugement instantané ou le besoin de contrôler sa communication, plus facile à l'écrit.

Comment les entreprises locales peuvent-elles désactiver les appels automatisés de Google ?

Les propriétaires d'entreprises ont la possibilité de désactiver la réception des appels automatisés de l'IA de Google. Ils peuvent gérer cette option directement via les paramètres de leur profil Google My Business.

Le nouvel outil d'appel par IA de Google est-il disponible pour tout le monde ?

Actuellement, cette fonctionnalité est déployée pour tous les utilisateurs aux États-Unis et est limitée à certains types de commerces locaux comme les toiletteurs ou les pressings. Les abonnés Google AI Pro et AI Ultra bénéficient de limites d'utilisation plus élevées pour cette fonctionnalité.