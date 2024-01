Du 12 juin au 7 juillet 2023, une étude Médiamétrie pour le compte du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) a interrogé un échantillon de plus de 4 000 personnes et représentatif de la population française âgée de 10 ans à 80 ans.

Selon cette étude intitulée " Les Français et le jeu vidéo ", plus de 7 Français sur 10 ont joué au moins une fois dans l'année aux jeux vidéo, ce qui représente l'équivalent de quelque 39,1 millions de gamers. Un niveau jamais atteint par le passé.

Près de la moitié (48 %) sont des joueuses, tandis que l'âge moyen est en progression pour s'établir à 40 ans en 2023. Chez les mineurs âgés de 10 à 17 ans, le jeu vidéo est une pratique pour 93 % d'entre eux, alors que ce taux tombe à 69 % chez les 18 ans ou plus. Il est de 47 % chez les 65 ans et plus.

Il existe toutefois une distinction entre les 72 % de Français qui jouent au moins occasionnellement à des jeux vidéo, et les 54 % qui jouent régulièrement (au moins une fois par semaine). Pour les joueurs réguliers moins nombreux, la moyenne d'âge est plus basse à 38 ans.

Les jeux casual séduisent toujours

En 2023, les joueurs en France jouent globalement à trois genres de jeux différents. La catégorie la plus plébiscitée est celle des jeux casual et jeux mobiles (34 %), devant les jeux de rôle et d'aventure (28 %), puis les jeux de plateforme (27 %).

Les jeux casual se pratiquent préférentiellement sur smartphone et tablette. Ils peuvent néanmoins se retrouver sur ordinateur et même directement depuis le navigateur web. Un représentant par excellence est par exemple le jeu de solitaire. Depuis de nombreuses années, c'est un indétrônable et incontournable jeu de cartes de type casse-tête.

Le jeu de solitaire entre même dans une sélection de jeux casual sous l'égide d'une application Games for Work développée par Microsoft Casual Games pour la solution collaborative Teams de messagerie instantanée, visioconférence et réunions.

Petit bémol pour la génération Z

À souligner que si les jeux casual sont également sur le podium des genres qu'affectionne le plus la tranche d'âge des 15 à 24 ans, elle est cependant légèrement moins populaire chez eux que les jeux d'action, les jeux de rôle et d'aventure.

Les jeux casual arrivent en tout cas devant les jeux multijoueurs en ligne et les jeux de course automobile pour la génération Z.