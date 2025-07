Google passe à la vitesse supérieure du coté de l'IA. Le géant de la tech, fidèle à ses promesses récentes, intègre désormais des capacités d'intelligence artificielle générative directement dans ses produits phares de photo et de vidéo. Que vous soyez un créateur assidu sur YouTube ou simplement un utilisateur de Google Photos, attendez-vous à une déferlante de vidéos générées par IA. C'est une étape significative dans l'accessibilité de ces technologies, rendant la création de contenu plus intuitive pour le grand public.

Comment l'IA transforme-t-elle YouTube Shorts ?

Pour les utilisateurs de YouTube Shorts, l'heure est à la nouveauté. Neal Mohan, le PDG de YouTube, avait déjà semé les graines de cette révolution en annonçant l'arrivée de l'IA générative dans les outils de création. Si la génération d'arrière-plans était déjà une réalité, la prochaine phase va bien plus loin : il s'agit de créer des éléments vidéo inédits à partir d'une simple invite textuelle.

Dès aujourd'hui, les créateurs peuvent transformer une photo existante en une vidéo IA, ou appliquer des effets génératifs via la caméra Shorts. Un "AI Playground" centralisera tous ces outils, offrant des exemples et des suggestions pour stimuler la production de contenu. Ces fonctionnalités, propulsées par le modèle Veo 2, sont pour l'instant réservées aux États-Unis, au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, mais une expansion est déjà dans les cartons.

Quelles sont les nouveautés pour Google Photos ?

Google Photos n'est pas en reste, bien que l'intégration de l'IA y soit, pour l'instant, plus ciblée. Les utilisateurs américains verront apparaître des fonctionnalités similaires : la possibilité de transformer leurs photos en courtes vidéos animées, toujours grâce à Veo 2. Deux options initiales sont proposées : "Mouvements subtils" ou "J'ai de la chance", offrant des animations légères à partir de vos clichés.

Dans les semaines à venir, la fonction "Remix" permettra d'appliquer rapidement des styles prédéfinis à vos images. À l'instar du "AI Playground" de YouTube, Google Photos se dote d'un onglet "Créer" qui regroupera tous les outils d'IA générative, placé de manière très visible dans la barre de navigation inférieure. Ce déploiement débutera en août, également en exclusivité pour les États-Unis dans un premier temps.

La sécurité et l'authenticité du contenu généré par IA : quel enjeu ?

Face à cette démocratisation de l'IA vidéo, Google réaffirme son engagement envers l'authenticité et la sécurité. L'entreprise insiste sur l'utilisation de sa technologie de filigrane numérique SynthID pour marquer toutes les images et vidéos générées par IA. L'objectif est clair : rendre plus difficile la falsification de contenu et la diffusion de fausses informations.

Bien que les vidéos basées sur Veo 2 soient moins réalistes que celles produites par Veo 3 (dont la mise à niveau est prévue pour plus tard cet été), la vigilance reste de mise. Google mène des analyses de sécurité continues pour prévenir toute utilisation abusive de ses modèles d'IA, même si, comme l'histoire le montre, les "trolls" déterminés trouvent souvent des failles. L'équilibre entre innovation et responsabilité est plus que jamais au cœur des préoccupations.

Foire Aux Questions (FAQ)





Quand les nouvelles fonctionnalités d'IA vidéo seront-elles disponibles ?



Les fonctionnalités de génération de vidéo par IA pour YouTube Shorts et Google Photos commencent à être déployées dès aujourd'hui (23 juillet 2025) et dans les prochaines semaines, notamment pour l'onglet "Créer" de Google Photos en août. Le déploiement initial est limité à certaines régions comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec une expansion progressive prévue.

Quel modèle d'IA est utilisé pour ces nouvelles fonctionnalités ?



Actuellement, les nouvelles fonctionnalités d'IA vidéo de YouTube Shorts et Google Photos sont basées sur le modèle Veo 2 de Google. Une mise à niveau vers le modèle Veo 3, plus performant et réaliste, est prévue pour plus tard cet été.

Comment Google assure-t-il la détection du contenu généré par IA ?



Google utilise sa technologie de filigrane numérique SynthID pour marquer toutes les images et vidéos générées par IA. Cela vise à rendre plus difficile la présentation de contenu IA comme étant authentique et à renforcer la transparence. L'entreprise mène également des analyses de sécurité continues.