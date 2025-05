TikTok annonce une nouvelle fonctionnalité étiquetée IA qui permet aux utilisateurs de transformer des photos en vidéos directement dans TikTok Stories. Elle est baptisée AI Alive.

« Avec AI Alive, les créateurs peuvent désormais animer facilement leurs photos et raconter des histoires plus riches, plus attrayantes visuellement pour leurs communautés. » TikTok souligne une disponibilité exclusive depuis l'outil Story Camera.

Les créations avec AI Alive sont consultables depuis les flux « Pour vous » et « Abonnements », ainsi que sur la page de profil. Pour le moment, la fonctionnalité AI Alive n'est par contre pas déployée en France.

Un prompt qui peut être personnalisé

« AI Alive utilise des outils de montage intelligents qui permettent à toute personne, quel que soit son niveau d'expérience en montage, de transformer des images statiques en vidéos courtes et captivantes, agrémentées de mouvements, d'atmosphères et d'effets créatifs », écrit TikTok.

Un exemple ci-dessous est une photo avec un prompt proposé par défaut pour animer la photo. En plus d'autres suggestions de prompts, il est possible de soumettre son propre prompt.

Avec les précautions habituelles

TikTok indique la mise en place de garde-fous afin d'éviter les dérives et renvoie vers ses conditions d'utilisation. Une technologie de modération examine une photo et le prompt pour la génération de la vidéo par l'IA avant qu'elle ne soit montrée au créateur.

« Un dernier contrôle de sécurité a lieu une fois qu'un créateur décide de publier dans TikTok Stories. » TikTok ajoute que la vidéo est identifiée pour signaler une génération par IA et intègre des métadonnées C2PA.