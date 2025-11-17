Un tribunal de Berlin a estimé que Google avait abusé de sa position dominante sur le marché des comparateurs de prix. Le groupe est condamné à payer 465 millions d'euros à Idealo (filiale du groupe de médias allemand Axel Springer) et 107 millions d'euros supplémentaires à Producto, un autre acteur du secteur.

Pourquoi Google a-t-il été condamné ?

Idealo a accusé Google d'avoir systématiquement favorisé son propre service Google Shopping dans les résultats de recherche entre 2008 et 2023. Cette pratique, jugée anticoncurrentielle, aurait étouffé les concurrents.

Le tribunal a suivi les arguments d'Idealo sur le fond du dossier, confirmant un abus de position dominante. Cette décision fait écho à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2024, qui avait déjà statué contre Google pour des pratiques similaires.

Les réactions de Google et d'Idealo

Sans surprise, Google a fermement rejeté la décision de justice et a annoncé son intention de faire appel. Un porte-parole du groupe a rappelé les modifications effectuées en 2017.

" Les changements que nous avons apportés en 2017 se sont avérés efficaces sans intervention de la Commission européenne. Le nombre de sites de comparaison de prix en Europe utilisant la Shopping Unit est passé de sept à 1 550. "

Du côté d'Idealo, la réaction est mitigée. Bien que saluant la reconnaissance de la faute par la justice allemande, l'entreprise estime que le montant est insuffisant. Idealo réclamait initialement la somme de 3,3 milliards d'euros de dommages-intérêts.

La bataille juridique va se poursuivre

" Nous continuerons à nous battre parce que les abus de marché doivent avoir des conséquences et ne doivent pas devenir un modèle économique lucratif qui se justifie malgré les amendes et les indemnisations ", a déclaré le patron d'Idealo.

L'affaire s'inscrit dans un contexte européen plus large de pression réglementaire sur Google, déjà visé par d'autres enquêtes, notamment sur ses pratiques publicitaires ayant conduit à une amende de 2,95 milliards d'euros.