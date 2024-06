Pour le tournoi de tennis de Roland-Garros qui se déroule actuellement sur la terre battue parisienne, le moteur de recherche Google dissimule un jeu de balle jaune. Avec une requête " roland garros ", il est accessible en haut de la page des résultats, mais se fait relativement discret dans le tableau des scores proposé.

Il ne faut pas se concentrer sur les principales catégories et se rendre aux doubles mixtes. À droite de l'onglet pour les résultats consacrés à cette catégorie, une icône en forme de balle de tennis de couleur… verte se dévoile.

Très basique, le mini-jeu de tennis est de type 8-bit. Sur ordinateur ou mobile, il se joue en une seule et unique balle avec divers personnages souvent animaliers peuvant être incarnés. Avec contrôle au clavier ou tactile, le déplacement d'un personnage ne peut se faire que latéralement pour renvoyer la balle de l'adversaire.

Un jeu fréquemment ressorti

Ce jeu de tennis est pertinent pour l'occasion, même si ce n'est pas une nouveauté. Depuis quelques années et avec la même mécanique, il fait une réapparition à chaque nouvelle édition du tournoi de Roland-Garros, ainsi que pour les éditions des trois autres tournois majeurs de tennis (Open d'Australie, Wimbledon et US Open).

Une fois un tournoi terminé, le petit jeu se retrouve dans les archives des résultats affichés par le moteur de recherche. Par exemple, avec une requête " open d'australie 2024 ", " roland garros 2023 ", " wimbledon 2023 " ou " us open 2023 " pour les éditions des tournois les plus récemment terminées.

À défaut d'apprécier le tennis, la requête " pac man " est une valeur sûre pour se divertir. Il en existe d'autres.