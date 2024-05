L'édition 2024 du tournoi de tennis de Roland-Garros vient de débuter. Elle est d'entrée marquée par l'élimination du joueur espagnol Rafael Nadal qui a remporté un record de 14 éditions en 19 participations. Son match perdu face à l'Allemand Alexander Zverev a été diffusé sur France Télévisions.

En plus de la diffusion des rencontres de la journée par les chaînes du groupe France Télévisions, les matchs des sessions de soirée de Roland-Garros 2024 sont retransmis sur Prime Video d'Amazon. Prime Video en détient les droits exclusifs, ainsi que les droits exclusifs partagés pour les demi-finales et finales.

Il y a les diffuseurs officiels… et les diffuseurs pirates. Dix jours avant le début du tournoi, l'Informé rapporte que la Fédération Française de Tennis (FFT) a obtenu le blocage par les principaux fournisseurs d'accès à Internet (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et Outremer Telecom) d'une douzaine de sites de streaming et IPTV illicites.

Les gagnants sont...

La décision de justice s'applique jusqu'au 9 juin prochain qui correspond à la date de fin de Roland-Garros 2024. Elle touche les sites batman-stream.live, buffsports.me, buffstream.sx, crichd.com, jokerguide.com, livetv.sx, sportshub.stream, tennistream.com et viprow.nu.

Doivent également être bloqués les services d'IPTV présentés en tant que bobres.net, iceflashott.com et king-iptv.org.

Alors que certains noms de domaine peuvent paraître exotiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pourra à ajouter à la liste de blocage d'autres sites et services pirates identifiés, sans besoin d'une nouvelle décision de justice.

Le blocage aurait un effet dissuasif

D'après le dernier baromètre de l'Arcom sur la consommation de programmes sportifs, 11 % des Français déclarent avoir recours au moins une fois par semaine à des moyens illicites pour la consultation de programmes sportifs en direct.

Cela étant, 65 % des consommateurs illicites sont abonnés à une offre de sport légale au minimum dans leur foyer.

Au cours de l'année écoulée, 27 % des consommateurs illicites ont été confrontés au blocage d'un site de live streaming sportif. Près de la moitié d'entre eux se seraient détournés d'une pratique illicite.