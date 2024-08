Déjà proposé dans les résultats du moteur de recherche Google (Google Images) et disponible en français depuis quelques mois, l'outil " À propos de cette image " est désormais déployé pour Circle to Search (appareils Android compatibles) et Google Lens (application Google sur Android et iOS).

L'outil fournit des informations sur la manière dont une image est utilisée sur d'autres pages et d'autres sources, par exemple des sites d'actualité et de fact-checking. Le cas échéant, les métadonnées de l'image sont affichées et il est indiqué si l'image a été générée par IA.

Pas de panacée toutefois, il faudra s'en remettre à l'éventuelle présence d'un filigrane (watermark) SynthID développé par Google DeepMind et intégré dans les pixels de l'image.

Du contexte contre la désinformation

Google précise que " À propos de cette image " couvre une quarantaine de langues dans le monde. Son accès par le biais de Circle to Search (Entourer pour rechercher) et de Google Lens lui offre une visibilité plus étendue.

Avec une aide pour vérifier l'authenticité d'une image, l'initiative entre dans le cadre de la lutte globale contre la désinformation. Google rappelle à ce titre l'existence de l'outil " À propos de ce résultat " sur Google Search.

" Nous continuons à développer de nouveaux outils et fonctionnalités pour vous permettre d'en savoir davantage sur ce que vous voyez en ligne, en obtenant plus de contexte. "