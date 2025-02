Via l'application Google et le navigateur Google Chrome, Google annonce l'arrivée sur iPhone d'une fonctionnalité « Search Screen with Google Lens ». Comme son nom l'indique, elle s'appuie sur Google Lens pour des recherches visuelles et fait furieusement penser à « Circle to Search » sur des smartphones Android.

Une recherche intuitive et intégrée

Avec « Search Screen with Google Lens », il est possible de sélectionner et de rechercher ce qui s'affiche à l'écran en utilisant des gestes pour dessiner, surligner ou encore en appuyant sur un élément.

Pour la lecture d'un article, des achats en ligne ou la consultation d'une vidéo, des informations supplémentaires pourront être obtenues en temps réel. Par exemple, des détails, des avis et des options d'achat dans le contexte d'une image d'un produit.

« Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour effectuer rapidement une recherche visuelle pendant la navigation, sans avoir à prendre une capture d'écran ou à ouvrir un nouvel onglet de navigation », écrit Google.

Presque comme Circle to Search

Une mise à jour est en cours de déploiement à l'échelle mondiale et sera disponible cette semaine pour tous les utilisateurs de Google Chrome et de l'application Google sur iOS. Pour un accès plus rapide, Google précise qu'une nouvelle icône Lens sera ultérieurement ajoutée dans la barre d'adresse.

La différence notable entre « Circle to Search » sur Android et « Search Screen with Google Lens » sur iOS est que la version pour des appareils Android ne se cantonne pas aux deux seules applications de Google.

Selon Google, la technologie Google Lens est utilisée pour plus de 20 milliards de recherches visuelles par mois.