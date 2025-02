Il n'y aura pas d'iPhone SE 4 chez Apple. A à la place, c'est un smartphone iPhone 16e qui est annoncé et va profondément transformer l'offre de la firme en ouverture de gamme.

La dénomination était pressentie depuis un moment et veut marquer la proximité de ce modèle avec la gamme iPhone 16 actuelle. Fini le format compact de moins de 5 pouces, le nouveau smartphone d'Apple passe à 6,1 pouces Super Retina et abandonne le bouton Touch ID en façade pour une encoche logeant le capteur photo avant et les capteurs de la reconnaissance faciale avancée Face ID.

Outre les boutons de volume et d'alimentation, le nouveau modèle propose un bouton Action programmable comme sur les derniers modèles et passe forcément au port USB-C.

Modem Apple C1, une grande première

L'iPhone 16e ne lésinera pas sur les performances. Il est équipé d'un processeur Apple A18, comme l'iPhone 16, mais avec une différence : la présence pour la première fois d'un modem Apple C1.

C'est le fameux modem 5G custom conçu en interne qui fait ici une première apparition avant une probable intégration dans le futur iPhone 17 Air puis plus largement dans la gamme iPhone.

Il remplacera à terme les modems Snapdragon de Qualcomm utilisés depuis plusieurs années et qui le resteront encore quelque temps, la transition devant se faire progressivement.

A noter que le smartphone est également compatible avec le service de communication par satellite, ainsi que la détection d'accident avec alerte aux services d'urgence.

Avec son puissant processeur Apple A18 armé d'un NPU, le smartphone pourra exploiter les capacités de l'intelligence artificielle proposées au sein de l'environnement Apple Intelligence.

Un seul capteur photo mais renouvelé

Comme prévu, l'iPhone 16e se limite à un seul capteur à l'arrière mais qui passe à 48 mégapixels. Il permettra un zoom optique x2 et un zoom numérique jusqu'à x10 et peut faire de l'enregistrement vidéo en 4K. La caméra TrueDepth à l'avant est de 12 mégapixels et peut aussi enregistrer de la vidéo en 4K.

A bord, on trouvera l'OS mobile iOS 18 et toutes ses fonctionnalités. L'iPhone 16e profite d'une coque étanche certifiée IP68 et son écran est protégé par un verre protecteur Ceramic Shield.

L'une des dernières interrogations autour de ce modèle portait sur son prix. Les tarifs dépendent de la quantité de mémoire embarquée :

iPhone 16e 128 Go : 719 €

iPhone 16e 256 Go : 849 €

iPhone 16e 512 Go : 1099 €

La montée en tarif est donc très nette sachant que l'iPhone SE 2022 démarrait à 529 € mais la proposition est transformée en profondeur : grand écran, puce dernier cri, capteur 48 mégapixels, une formule qui au final se rapproche effectivement de ce que propose l'iPhone 16.

L'iPhone 16e pourra être précommandé à partir du vendredi 21 février 14h et la commercialisation est prévue à partir du 28 février.