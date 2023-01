Finalement, un autre géant technologique américain n'échappe pas à une réduction conséquente de ses effectifs, alors que l'on aurait pu croire à une stratégie différente seulement axée sur le gel des recrutements. Ce n'est pas le cas et il y aura aussi un plan social d'ampleur.

Patron de Google et de sa maison mère Alphabet, Sundar Pichai annonce la suppression d'environ 12 000 postes dans le monde. Sachant que le groupe Alphabet employait quelque 187 000 personnes fin septembre 2022, c'est de l'ordre de 6 % des effectifs qui sont concernés.

Les Googlers - employés de Google - touchés par les suppressions de postes ont déjà été prévenus par email aux États-Unis. Ils le seront ultérieurement dans les autres pays. Sundar Pichai indique que les licenciements toucheront l'ensemble des départements du groupe, sans entrer dans les détails toutefois.

Après une croissance spectaculaire

Les raisons invoquées sont similaires à celles de Microsoft par exemple. Le contexte économique a évolué et n'est plus en phase avec les embauches massives qui ont eu lieu en période de croissance dite spectaculaire lors de la pandémie.

Google demeure en outre très dépendant des revenus liés à ses activités publicitaires qui ne sont pas épargnées par les conséquences de l'inflation, avec un ralentissement de la croissance et des investissements des annonceurs.

Dans sa lettre aux Googlers rendue publique, Sundar Pichai déclare assumer " l'entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits jusqu'ici. " Il évoque néanmoins sa confiance en la valeur des produits et services du groupe, et les investissements précoces qui ont été faits dans l'intelligence artificielle.

Cap sur l'IA plus que jamais

" Nous nous apprêtons à partager des expériences entièrement nouvelles pour les utilisateurs, les développeurs et les entreprises. Avec l'IA dans nos produits, nous avons une opportunité considérable devant nous et nous sommes prêts à l'aborder de manière audacieuse et responsable. "

Une réponse à ChatGPT d'OpenAI (et les avancées du modèle de langage GPT-3) qui fait grand bruit est probablement dans les tuyaux. D'autant que Microsoft est très intéressé par cette technologie et des inquiétudes ont transpiré pour le moteur de recherche Google.