Patron et président de Microsoft, Satya Nadella s'adresse aux salariés du groupe dans une lettre rendue publique. Il confirme l'information qui avait fuité. D'ici la fin de ce premier trimestre, Microsoft va licencier 10 000 personnes, soit un peu moins de 5 % de ses effectifs dans le monde. Certains employés touchés ont d'ores et déjà été prévenus.

Outre les coûts de licenciement, des modifications du portefeuille d'équipements et pour les espaces de travail vont représenter une charge de 1,2 milliard de dollars dans les comptes de Microsoft qui dévoilera la semaine prochaine ses derniers résultats trimestriels.

Satya Nadella justifie des mesures dans un contexte de réorganisation globale qui touche tous les secteurs et la récession de certains marchés. Il souligne que les clients du groupe ont accéléré leurs dépenses pour le passage au numérique pendant la pandémie et cherchent désormais à les optimiser " pour faire plus avec moins. "

De l'IA… mais pas de métavers mentionné

Dans sa missive, le patron de Microsoft indique que des recrutements vont se poursuivre dans des domaines stratégiques clés et pour lesquels les investissements continueront. Il n'entre toutefois pas dans les détails. Le début de l'année 2023 est présenté comme le " moment de vérité. "

Selon toute vraisemblance, le domaine du cloud computing sera toujours stratégique pour Microsoft et l'innovation mettra encore davantage l'accent sur l'intelligence artificielle. Du reste, Satya Nadella écrit que la prochaine grande vague de l'informatique est en train de naître grâce aux progrès de l'IA. " Nous transformons les modèles les plus avancés du monde en une nouvelle plateforme informatique. "

La question se pose par contre pour des dépenses de Microsoft dans le domaine du matériel et avec les appareils Surface ou encore le casque HoloLens, voire pour le jeu vidéo. En rappelant néanmoins que Microsoft cherche à faire l'acquisition d'Activision Blizzard pour un peu moins de 69 milliards de dollars.

Après la fin de Windows Phone

Le groupe de Redmond avait bouclé son exercice 2022 décalé (clos fin juin 2022) avec un chiffre d'affaires de 198,3 milliards de dollars et un bénéfice net de 72,7 milliards de dollars. Au 30 juin 2022, Microsoft employait 221 000 personnes dans le monde, dont 122 000 aux États-Unis.

La dernière fois que Microsoft avait encore plus massivement procédé à des licenciements, c'était en 2014-2015 avec la suppression de 18 000 postes sur un effectif de l'ordre de 130 000 employés à l'époque. C'était peu après la prise de pouvoir de Satya Nadella début 2014 et avec le début de la fin pour Windows Phone.