Pour son moteur de recherche, Google Actualités et Discover, Google annonce avoir pris la décision de supprimer les liens vers les publications d'actualités canadiennes. Par ailleurs, l'exploitation de News Showcase (une vitrine et un programme de licence pour des publications de presse) prendra fin au Canada.

C'est un peu l'arme ultime de Google, dont le moteur de recherche est très largement dominant au Canada. Elle est sortie en représailles à l'adoption d'une nouvelle législation Online News Act, dont un objectif affiché par le gouvernement du Canada est d'assurer un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias. Il implique des accords commerciaux.

Selon Google, la loi aura pour conséquence de lui imposer de payer pour le simple fait d'afficher des liens vers les médias canadiens.

" La décision sans précédent de mettre un prix sur les liens bouleverse le fonctionnement du Web et des moteurs de recherche, et nous expose à une responsabilité financière non plafonnée simplement parce que nous facilitons l'accès aux informations provenant de publications canadiennes. "

Google après Meta pour Facebook et Instagram

La suppression par Google des liens vers les médias canadiens aura lieu dès l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Également directement concerné et avant l'entrée en vigueur de la loi, Meta a pris une décision similaire avec la fin de l'accès aux actualités sur Facebook et Instagram pour tous les utilisateurs au Canada.

" Nous sommes déçus d'en arriver là. Nous ne prenons pas cette décision ou ses conséquences à la légère et nous pensons qu'il est important de faire preuve de transparence avec les éditeurs canadiens et nos utilisateurs le plus tôt possible. "

D'après Google, la législation Online News Act rendra plus difficile la recherche d'informations en ligne pour les Canadiens. " Les journalistes auront plus de mal à atteindre leur public et les éditeurs canadiens verront diminuer leur précieux trafic gratuit sur le Web. "

Un droit voisin pour la presse en Europe

Dans l'Union européenne, il existe une directive sur le droit voisin au bénéfice des agences et des éditeurs dans le secteur de la presse. Elle est appliquée par la France et Google a fini par signer des accords avec plusieurs médias français et européens.