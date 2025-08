La date butoir avait été fixée pour le 25 août 2025 et devait entraîner la disparition de tous les liens goo.gl. Dans un revirement de situation dont il a le secret, Google ajuste sa stratégie. En conséquence, tous les liens créés via son ancien raccourcisseur d'URL ne seront finalement pas désactivés.

Pour éviter des millions de liens morts

La décision initiale de Google menaçait de générer plusieurs millions de liens brisés ou liens morts. Face aux critiques et aux inquiétudes, le groupe a reconnu que ces liens sont intégrés dans d'innombrables documents, vidéos, publications et plus encore.

Plutôt que de procéder à une suppression totale, Google a opté pour une approche sélective. Seuls les liens n'ayant montré aucune activité à la fin de l'année 2024 seront désactivés. Les autres, considérés comme activement utilisés, seront préservés.

Comment vérifier si vos liens goo.gl vont survivre

Pour savoir si vos propres liens font partie des rescapés, il suffit de cliquer sur le lien goo.gl en question dès aujourd'hui. Deux scénarios sont alors possibles.

Si une page intermédiaire s'affiche avec le message « This link will no longer work in the near future », le lien sera bel et bien désactivé le 25 août 2025, et il est plus que temps de le remplacer. Une tel avertissement avait été mis en place il y a plusieurs mois.

Par contre, si le lien redirige directement vers sa destination finale sans aucune page d'avertissement, bonne nouvelle, il est sauvé et continuera de fonctionner normalement.

L'héritage d'un service jadis populaire

Le raccourcisseur d'URL de Google, lancé en 2009, était un outil extrêmement populaire à son époque avant de tomber en désuétude. Bien que la création de nouveaux liens ait été stoppée en 2018, des millions d'URL existantes continuent de pointer vers des ressources variées.

Pour les plus soucieux, il est conseillé de faire une recherche du terme « goo.gl » dans les documents, les archives et les services de stockage en ligne afin d'identifier les liens qui pourraient être affectés et agir en conséquence.