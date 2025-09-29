Google annonce ce lundi une mise à jour de son identité visuelle. Le logo " G " aux quatre couleurs vives et en dégradé, qui avait commencé à apparaître sur l'application mobile Google Search en mai, devient désormais le logo officiel pour l'ensemble de la compagnie.

Cette refonte marque le premier changement d'envergure en dix ans, succédant au " G " aux couleurs séparées de 2015.

Pour célébrer l'ère de l'IA

" Ce nouveau ' Google G ' représente tout Google, à la fois notre marque et l'entreprise, et reflète visuellement notre évolution à l'ère de l'IA ", écrit Google.

La firme de Mountain View insiste sur le fait que la mise à jour, tout en restant fidèle à ses quatre couleurs emblématiques, vise à symboliser le dynamisme de l'innovation.

Selon Google, " les teintes plus vives et le design en dégradé symbolisent la montée en puissance de l'innovation et de l'énergie créative, portées par l'IA dans nos produits et notre technologie ".

Après l'application Gemini

L'adoption de ce design n'est pas entièrement nouvelle pour les utilisateurs attentifs. Le logo en dégradé a fait ses débuts sur l'application mobile Gemini en juin, alignant ainsi l'identité visuelle de l'assistant IA avec cette nouvelle direction.

Plus récemment, Google a également mis à jour le logo de Google Home, en préparation à l'arrivée de nouveautés liées à Gemini pour son écosystème domestique.

Un lent déploiement pour la panoplie Google

Le déploiement de la nouvelle identité visuelle est progressif. " Nous continuerons cette mise à jour sur davantage de produits, de plateformes et de services au cours des prochains mois. "

Il faut donc s'attendre à voir le " G " en dégradé apparaître sur les icônes d'applications populaires comme Gmail, même si ce processus prendra donc un certain temps pour être complet.