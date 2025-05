En septembre 2015, Google avait fait ses adieux au « g » minuscule et bleu de son application pour le remplacer par un « G » majuscule assorti au logo, avec du rouge, du jaune, du vert et du bleu. À l'époque, ce changement s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle identité visuelle.

« Le logo et la marque Google, conçus à l'origine pour une seule page web sur ordinateur, peuvent désormais prendre vie sur toute sorte d'appareils, que vous ayez interrogé Google sur votre clavier, à la voix, ou du bout des doigts. »

Près de dix ans plus tard, le « G » de Google subit une nouvelle transformation. Le changement est plus subtil. Avec une teinte retouchée, les quatre couleurs sont conservées mais se fondent entre elles, sans distinction franche comme auparavant.

Pour Gemini et Material 3 Expressive ?

Pour le moment, Google joue le mystère et reste silencieux sur les raisons d'un tel changement qui n'est pas encore déployé à grande échelle, et sans savoir à ce stade s'il peut être considéré comme une nouvelle identité visuelle à venir.

Source image : 9to5Google

Le « G » revu et corrigé a été repéré pour l'icône de l'application Google sur iPhone et Pixel. Il n'est pas encore présent pour d'autres appareils Android et sur le Web. Probablement une question de temps. Difficile d'imaginer que Google ne fera pas un lien avec Gemini.

Par ailleurs, rappelons que Google s'apprête à dévoiler la suite de Material You (ou Material Design 3) en matière de règles de design pour l'interface graphique de ses services et applications. Elle est incarnée par Material 3 Expressive.