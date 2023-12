Après des nouveautés pour les itinéraires avec les transports en commun et pour une plateforme plus sociale, Google Maps met l'accent sur le contrôle des données par les utilisateurs, dans une optique de confidentialité. Des déploiements en ce sens vont débuter au cours des prochaines semaines et en 2024.

La fonctionnalité Timeline (Vos trajets) est basée sur l'historique des positions qui n'est pas activé par défaut. Elle permet de créer une carte personnelle pour se souvenir des lieux fréquentés, des itinéraires empruntés et plus globalement des déplacements.

Timeline permettra la création et le stockage des données associées sur l'appareil, et non plus dans le cloud, tout en conservant le même niveau de gestion. Si besoin, il sera possible d'opter pour une sauvegarde dans le compte Google avec chiffrement de bout en bout.

Gestion avec des lieux spécifiques et le point bleu

Les activités récentes sur Google Maps vont toutes être consultables depuis une même section. Les recherches, itinéraires, visites et partages pourront y être facilement supprimés. La suppression pourra se faire en fonction d'associations à des lieux spécifiques.

Avec l'emplacement symbolisé par le point bleu sur une carte, un appui donnera accès aux principaux contrôles de localisation. L'utilisateur saura directement si la fonctionnalité Timeline ou l'historique des positions sont activés, si l'autorisation a été accordée à Google Maps pour obtenir la position de l'appareil.

Lors d'une première activation de l'historique des positions, un petit changement est que la suppression automatique des données sera paramétrée par défaut sur 3 mois, au lieu de 18 mois. Le cas échéant, cette suppression automatique des données pourra toujours être désactivée.