Avec un déploiement au cours des prochaines semaines sur Android et iOS, Google Maps continue de profiter de l'ajout de nouveautés en cette fin d'année. C'est notamment le cas pour l'expérience proposée dans le cadre des transports en commun.

Sur la base de différents paramètres comme une heure d'arrivée prévue, la durée du trajet ou encore le nombre de correspondances, Google Maps proposera le meilleur itinéraire pour atteindre une destination.

Alors que des filtres permettront de mieux personnaliser l'itinéraire et de choisir le type de transport en commun à emprunter au cours du trajet, des éléments tels que les entrées et les sorties des gares seront affichés de manière précise pour éviter des erreurs.

Google Maps est une plateforme sociale

Des listes collaboratives sont introduites dans le but de faciliter le partage de lieux, la planification entre amis et le vote pour des activités de groupe. Il sera possible de voter pour certaines destinations à l'aide d'émojis. Les listes peuvent être partagées via des applications de messagerie.

Les émojis se retrouveront également dans des réactions. Les réactions par émojis permettront d'interagir avec la publication de photos, de vidéos ou de commentaires. Des combinaisons d'émojis par IA pourront se faire grâce à Emoji Kitchen.

Rappelons par ailleurs que Google Maps a droit au déploiement d'une nouvelle palette de couleurs. Un changement qui est diversement apprécié.