Rater sa sortie sur une voie rapide bondée est une source de stress universelle. Google s'attaque à ce problème avec une solution ingénieuse : permettre à Maps de voir la route à travers les yeux de votre voiture pour un guidage ultra-précis.

Comment fonctionne ce guidage "intelligent" ?

Cette technologie, baptisée "Live Lane Guidance", métamorphose l'approche de la navigation. Concrètement, l'application ne se contente plus de suivre un point GPS ; elle devient capable de "voir" la route comme un véritable conducteur.

Le secret réside dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser en temps réel ce que la caméra avant du véhicule filme. Les marquages au sol et les panneaux de signalisation sont décryptés instantanément. Elle fusionne ces données visuelles avec les informations de navigation habituelles pour offrir des instructions hautement fiables et détaillées, comme une alerte sonore et visuelle vous rappelant de vous déporter sur la bonne file bien avant une bifurcation complexe.

Grâce à la vision assistée par IA, Live Lane Guidance vous indique en temps réel la voie à emprunter et vous alerte lorsqu’il faut vous déporter.

Crédits : Google

Quels sont les véhicules concernés par cette avancée ?

Il faut préciser que cette fonctionnalité n'est pas destinée à tous les smartphones, mais aux véhicules intégrant directement le système Android Automotive, aussi appelé "Google built-in". Cette technologie a besoin d'un accès direct aux capteurs de la voiture pour fonctionner.

Le premier véhicule à embarquer cette technologie sera la Polestar 4. Le déploiement est prévu dans les prochains mois, en commençant par les États-Unis et la Suède. Google a cependant confirmé que des partenariats avec d'autres constructeurs automobiles sont en cours pour étendre la disponibilité de cette fonction.

La Polestar 4

Quel est l'objectif à long terme pour Google ?

Au-delà du confort, l'ambition de Google est d'améliorer significativement la sécurité routière. En anticipant les manœuvres délicates, l'application vise à réduire les changements de voie de dernière minute, souvent dangereux, et à diminuer le stress du conducteur sur des trajets inconnus.

Cette innovation marque une étape clé vers une navigation plus proactive et intégrée. On peut aisément imaginer que le "Live Lane Guidance" deviendra un standard pour les voitures connectées, posant ainsi une nouvelle référence pour l'ensemble de l'industrie automobile en matière d'assistance à la conduite.