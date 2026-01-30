Google annonce le déploiement de son assistant Gemini pour les utilisateurs de Google Maps se déplaçant à pied ou à vélo. Pour offrir une aide mains libres et contextuelle, cette arrivée fait suite à l'interaction conversationnelle pour l'habitacle des véhicules.

Gemini pour l'exploration des piétons

Pour les marcheurs, Gemini se positionne comme un guide touristique personnel. Il devient possible de poser des questions directement dans l'interface de navigation, du type " Dans quel quartier suis-je ? " ou " Quels sont les meilleurs restaurants à proximité ? ".

L'assistant peut alors fournir des informations contextuelles sur les points d'intérêt ou suggérer des restaurants bien notés le long de l'itinéraire. Gemini peut aussi traiter des requêtes en plusieurs étapes.

Sans lâcher le guidon pour les cyclistes

La sécurité est l'argument majeur pour l'intégration de Gemini à destination des cyclistes. L'assistant permet de garder les mains sur le guidon et les yeux sur la route tout en restant connecté.

Des commandes vocales permettent de demander une heure d'arrivée estimée ou de vérifier un agenda pour la prochaine réunion. Le cas échéant et sans lâcher le guidon, il sera possible de dire d'envoyer un SMS à une personne pour lui signifier un retard.

Gemini peut également être utilisé pour signaler des perturbations de trafic, une fonction héritée du mode voiture.

Partout où Gemini est disponible

Le déploiement de Gemini pour la navigation à pied ou à vélo dans Google Maps a lieu à l'échelle mondiale sur Android et iOS.