Chaque mois, plus de 2 milliards d'utilisateurs ont recours à Google Maps. Un chiffre impressionnant et Google vante sa capacité à apporter quotidiennement plus de 100 millions de mises à jour aux cartes. Désormais (et sans surprise), l'intention affichée est de s'appuyer sur l'IA générative afin d'améliorer l'expérience Google Maps.

Via l'intégration de Gemini et de ses modèles, il sera possible de poser des questions plus complexes à Google Maps. En langage naturel, un exemple cité concerne des choses à faire avec des amis. Gemini fera des suggestions à proximité, tandis que des résultats plus usuels seront toujours présents.

Gemini proposera un résumé d'avis sur des lieux et une conversation pourra se poursuivre dans le but d'obtenir des informations supplémentaires sur un lieu en particulier.

Gemini risque de se faire attendre dans Google Maps

" Dites simplement ce que vous recherchez et nos grands modèles de langage analyseront les informations détaillées de Maps concernant plus de 250 millions de lieux et les informations de notre communauté de plus de 300 millions de contributeurs pour faire rapidement des suggestions d'endroits à visiter ", explique Google.

Globalement, le groupe souligne des fonctionnalités tirant parti des capacités de création, de raisonnement et de résumé de Gemini. Pour le moment, il est question d'un déploiement uniquement aux États-Unis avec Google Maps sur Android et iOS.

Hors des États-Unis, Google n'évoque pas encore de calendrier de déploiement… ce qui laisse supposer qu'il faudra s'armer de patience et que l'attente sera relativement longue. Des expériences similaires sont par ailleurs mentionnées dans les mois à venir au niveau de la recherche Google.

Au-delà de Gemini

Google continue d'étendre Immersive View à de nouvelles villes dans le monde, tout en ajoutant de nouvelles catégories de lieux et davantage de détails pour les itinéraires en vue immersive sur Android et iOS (virages complexes sur un itinéraire, lieux de stationnement...).

En matière de navigation classique, Google Maps va permettre de voir et de signaler les perturbations météorologiques sur un itinéraire. Les voies, les passages piétons et les panneaux de signalisation seront plus clairement affichés sur la carte.

Avec un itinéraire obtenu, une exploration des principaux points de repère se fera par le biais de l'ajout d'étapes. Lors d'un trajet, une ligne bleue dans les marquages au sol pour la navigation améliorée montrera la voie à suivre.