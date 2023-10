En s'appuyant sur la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle, Immersive View (ou Vue Immersive) fusionne pour Google Maps des milliards d'images Street View et des images aériennes, dans le but de créer un modèle numérique et dynamique du monde.

Lors de sa dernière conférence Google I/O, Google avait annoncé Immersive View (ou Vue Immersive) pour les itinéraires, en plus de cette technologie déjà utilisée pour les lieux. L'objectif est de permettre de prévisualiser sous un nouveau jour les étapes d'un trajet à pied, en vélo ou en voiture.

" Vous pouvez consulter des instructions visuelles très détaillées et utiliser le curseur temporel pour afficher des informations utiles, comme la circulation simulée ou les conditions météorologiques tout au long de votre trajet, pour mieux le planifier ", écrit Google.

Sur Android et iOS, le déploiement d'Immersive View pour les itinéraires commence à Amsterdam, Barcelone, Dublin, Florence, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo et Venise.

Lens in Maps et la recherche dans Google Maps

Avec l'IA et la réalité augmentée, Search with Live View permet grâce à la caméra du smartphone de repérer des distributeurs de billets, des arrêts de transports en commun, des cafés, des épiceries, des restaurants, et autres dans une zone de proximité.

Le déploiement se poursuit avec un changement de nom au profit de Lens in Maps. Il est plus évocateur avec l'icône Lens dans la barre de recherche. Déjà disponible à Paris, Lens in Maps débarque cette semaine dans une cinquantaine de grandes villes à travers le monde.

Via l'analyse de photos partagées par la communauté Google Maps, des résultats pour la recherche globale sont obtenus grâce à des modèles d'IA et de reconnaissance d'images. Ils seront mis en évidence pour des requêtes spécifiques, avec une liste visuelle de lieux. Cette évolution de la recherche commence à être déployée dans plusieurs pays, dont la France.

Google Maps va par ailleurs accentuer son aspect de moteur de découverte en répondant à des requêtes du type " choses à faire ", et proposera prochainement des résultats thématiques pour des activités et des restaurants.

Une mise à jour de la carte de navigation

En plus de la promesse de davantage d'informations à destination des véhicules électriques, et notamment pour les bornes de recharge, Google confirme l'arrivée prochaine d'une mise à jour de l'interface et de la carte de navigation pour Google Maps.

Cette mise à jour passe par de nouvelles couleurs, des bâtiments voulus plus réalistes, des informations plus précises en rapport avec les autoroutes. Du reste, Google indique que les informations sur les limitations de vitesse alimentées par l'IA vont être étendues à une vingtaine de pays supplémentaires en Europe.