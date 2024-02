Il y a un peu plus d'un an, Google avait mis en avant un renfort d'IA et un Google Maps plus immersif. Différentes annonces portaient sur un plus ample déploiement de la vue immersive et de la navigation en réalité augmentée à l'intérieur de lieux, des fonctionnalités pour simplifier les trajets avec des véhicules électriques.

Indépendamment du mode de transport, Google avait également évoqué des indications en un coup d'œil pendant les déplacements sur Android et iOS. Cet ajout a tardé à faire son apparition et ne devient une réalité que depuis cette semaine.

Dans les paramètres de navigation de l'application Google Maps, il est désormais proposé d'activer Itinéraire en un clin d'œil. " Consultez l'heure d'arrivée prévue actualisée et la prochaine indication directement sur l'aperçu de l'itinéraire ou l'écran de verrouillage ", peut-on lire.

Faciliter le suivi d'un itinéraire

Google souligne que des informations comme la durée estimée du trajet en temps réel et le prochain carrefour étaient auparavant uniquement visibles en déverrouillant le smartphone, en ouvrant l'application et en utilisant le mode de navigation complet.

Bien évidemment, l'itinéraire s'adapte de manière automatique en fonction des décisions prises et des chemins empruntés. " Des données de navigation seront collectées afin d'améliorer Maps pour tous les utilisateurs ", indique Google.

Avec Itinéraire en un clin d'œil, Google Maps semble essentiellement s'adresser à des itinéraires effectués à pied ou à vélo.