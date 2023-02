La fonctionnalité Immersive View pour Google Maps a été dévoilée l'année dernière et avait fait sensation. Cette vue immersive résulte de la combinaison et fusion de milliards d'images Street View et images aériennes. Elle permet de plonger jusqu'à l'intérieur des bâtiments.

La vue immersive est agrémentée d'informations portant sur la météo, la circulation routière et la fréquentation d'un lieu. Pour de telles informations, il est possible d'obtenir une évolution au cours temps et de manière prédictive.

Immersive View se déploie un peu plus

Le déploiement de la fonctionnalité Immersive View est annoncé pour les villes de Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Dans les prochains mois, les villes d'Amsterdam, Dublin, Florence et Venise s'ajouteront.

Dans le domaine de la vision par ordinateur, Google explique s'appuyer sur des Neural Radiance Fields (NRF) et la transformation d'images en représentations 3D afin de récréer un espace, y compris l'éclairage. Une manière parmi d'autres pour Google de mettre en avant son recours avancé à l'IA, après avoir timidement dévoilé Bard.

Si Immersive View est spectaculaire, force est de constater que le déploiement à grande échelle prend du temps, comme de nombreuses autres nouveautés à base d'IA généralement introduites en grande pompe lors de la conférence annuelle Google I/O.

Search with Live View et Indoor Live View

C'est aussi le cas de Search with Live View qui tire parti de l'IA et de la réalité augmentée. Avec la caméra du smartphone, cette recherche avec Live View permet de repérer des guichets automatiques, des cafés, des épiceries et autres dans une zone de proximité.

Search with Live View a été lancé à Londres, Los Angeles, Paris, New York, San Francisco et Tokyo. Cette fonctionnalité sera proposée dans les mois à venir à Barcelone, Dublin et Madrid.

Avec Indoor Live View pour la navigation à l'intérieur de lieux (aéroports, gares, centres commerciaux...) grâce à des flèches en réalité augmentée, Google indique par contre procéder à son plus grand déploiement à ce jour.

Il est question de plus d'un millier de nouveaux sites à Barcelone, Berlin, Francfort, Londres, Madrid, Melbourne, Paris, Prague, São Paulo, Singapour, Sydney, Taipei et Tokyo. Même si c'est également un déploiement qui prendra du temps...