La navigation GPS est l'une des tâches les plus énergivores pour un smartphone. Face à ce problème, Google semble développer une solution radicale avec Google Maps.

Android Authority a découvert des indices d'un nouveau mode d'économie d'énergie dans une version bêta de Google Maps pour Android. Indépendante des réglages du smartphone, la fonctionnalité vise à prolonger l'autonomie lors des moments critiques.

Un mode minimaliste pour Google Maps

L'activation de ce mode s'annonce atypique. Selon les chaînes de caractères mises au jour, l'utilisateur devra appuyer sur le bouton d'alimentation physique du téléphone lors de la navigation.

" Pour économiser la batterie pendant la conduite, appuyez sur le bouton d'alimentation ", peut-on lire. Après activation, l'interface subit une transformation drastique. Elle passe en monochrome et supprime la quasi-totalité des éléments graphiques et des noms de rue, ne conservant que les informations essentielles.

Des informations clés conservées

L'objectif est de ne montrer que les informations clés telles que les prochains virages. L'interface épurée conserverait l'heure d'arrivée estimée, la distance et le temps restant en bas de l'écran.

Ce minimalisme peut néanmoins faire sourciller, puisque même le nom de la prochaine rue pourrait disparaître. L'application devrait conserver le guidage audio, ce qui compenserait en partie la perte d'informations visuelles.

Source image : Android Authority

Un tel mode d'économie d'énergie pour Google Maps semble conçu pour la conduite, le vélo et la marche.

Avec certaines limitations

La fonctionnalité en développement présente des contraintes, dont l'impossibilité d'avoir recours au mode paysage. Une chaîne de caractères dans le code est explicite : " Impossible d'utiliser le mode paysage en mode économie d'énergie ".

Par ailleurs, la compatibilité avec les transports en commun n'est pas confirmée, peut-être à cause de l'approche réduite qui rendrait l'identification des lignes difficile. En soulignant que les trouvailles d'Android Authority peuvent évoluer... voire se perdre.