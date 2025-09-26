C'est une angoisse familière pour des millions d'automobilistes : vous êtes dans un tunnel, le signal GPS de Google Maps disparaît, et l'incertitude s'installe au moment de choisir la bonne sortie.

Ce problème, aussi vieux que l'application, appartient désormais au passé, du moins pour les utilisateurs Android. Google a enfin intégré une solution simple et efficace, déjà éprouvée par Waze, pour assurer un guidage sans faille, même sous terre.

Comment Google Maps parvient-il à fonctionner sans GPS ?

La solution repose sur une technologie déjà présente dans de nombreux tunnels : les balises Bluetooth. Plutôt que de dépendre uniquement des signaux satellites, Google Maps peut désormais se connecter à ces petits émetteurs pour trianguler la position du véhicule avec précision tout au long de la traversée souterraine.





Une fois que vous sortez du tunnel, l'application bascule à nouveau et de manière transparente sur le signal GPS traditionnel. C'est une méthode simple, fiable, qui met fin à des années de galère pour les conducteurs.

Pourquoi les utilisateurs d'iPhone sont-ils privés de cette fonction ?

C'est le point noir de cette annonce : cette fonctionnalité est une exclusivité Android. La raison n'est pas technique, mais politique. Le système de Google Maps nécessite que le Bluetooth puisse fonctionner en arrière-plan pour détecter les balises en permanence. Or, Apple impose des restrictions beaucoup plus strictes sur iOS concernant l'utilisation des connexions sans fil par les applications tierces.





Tant qu'un accord ne sera pas trouvé entre les deux géants de la tech, les possesseurs d'iPhone continueront donc de voir leur flèche de navigation se figer à l'entrée des tunnels, créant une fracture fonctionnelle notable entre les deux écosystèmes.

Comment activer cette nouvelle option sur son smartphone ?

L'activation est un jeu d'enfant pour les utilisateurs Android. Après vous être assuré que votre application Google Maps est à jour, il suffit de suivre ces quelques étapes :

Ouvrez les Paramètres de l'application.

de l'application. Allez dans la section Paramètres de navigation .

. Faites défiler le menu vers le bas et activez l'option "Balises de tunnel Bluetooth".

L'application vous demandera alors l'autorisation d'utiliser le Bluetooth en arrière-plan. Une fois accordée, la fonction sera active. Attention cependant, cet usage constant du Bluetooth peut avoir un léger impact sur l'autonomie de votre téléphone lors des longs trajets.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonctionnalité est-elle vraiment nouvelle ?

Pas tout à fait. L'application Waze (qui appartient également à Google) utilise les balises Bluetooth dans les tunnels depuis plusieurs années. La nouveauté est que Google a enfin décidé d'intégrer cette technologie directement dans son application phare, Google Maps.

Faut-il avoir une connexion internet pour que cela fonctionne ?

Non, la connexion aux balises se fait exclusivement par Bluetooth. La fonctionnalité est conçue pour fonctionner précisément lorsque les autres signaux (GPS, 4G/5G) sont perdus. Vous n'avez donc pas besoin d'une connexion cellulaire active dans le tunnel.

Tous les tunnels sont-ils équipés de ces balises ?

De très nombreux tunnels, notamment sur les grands axes, sont déjà équipés de ces balises, car elles servent à divers services de guidage et de sécurité. Cependant, la couverture n'est pas encore universelle. La fiabilité de la fonction dépendra donc de l'infrastructure du tunnel que vous empruntez.