Après avoir tenté une incursion dans le monde des réseaux sociaux, Google Maps fait machine arrière. Dès septembre, il ne sera plus possible de suivre les profils d'autres utilisateurs. Cette décision marque la fin d'une expérience de cinq ans visant à transformer la navigation en une découverte communautaire.

La fin d'une ère sociale pour Google Maps

L'onglet « Pour vous » ne remontera plus les nouvelles publications des personnes suivies. Dans la foulée, la liste d'abonnés sera intégralement effacée. Google a confirmé que la transition serait automatique, sans aucune action requise de la part des utilisateurs.

Le groupe précise que « tout ce qui concerne vos abonnés et les personnes que vous suivez sera supprimé ». Pour certains, ce changement pourra aussi être perçu comme un soulagement, en raison de problématiques de spam.

Une fonctionnalité déjà sur la sellette

L'annonce n'est pas une grande surprise. Elle s'inscrit dans la lignée de la suppression en début d'année de la possibilité de suivre des entreprises pour recevoir leurs offres et actualités. Néanmoins, ce premier retrait avait été relativement discret.

Il est probable que la fonctionnalité de suivi dans Google Maps n'a en réalité jamais rencontré son public, condamnant par la même occasion la poursuite de sa maintenance.

Quelles alternatives pour les explorateurs ?

Google oriente désormais vers Local Guides Connect. Cette plateforme permet aux contributeurs les plus actifs d'échanger directement, de partager des recommandations et de poser des questions. Les utilisateurs y conservent la création et le partage de listes de lieux.