La nouvelle fonctionnalité de Google Maps a un objectif :réduire la friction au volant ou à pied, quand une notification masque la carte ou quand l’app se ferme par mégarde.

Des premiers retours font état d’une fenêtre flottante et d’une notification tenue en haleine, avec un bouton pour quitter la navigation et un simple toucher pour revenir en plein écran.

Live Updates, c’est quoi ?

Dès la navigation lancée, les Live Updates agissent comme un équivalent Android des Activités en direct d’iOS : un indicateur dynamique, toujours présent sur l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage et le panneau de notifications.

L’idée est simple et utile : garder le cap sans relancer Maps, avec la progression du trajet, l’ETA et une flèche pour la prochaine direction.

Un bouton « Quitter » ferme le suivi ; un appui rouvre la navigation. La prise en charge pourrait dépasser la voiture (vélo, transports), mais cela reste à confirmer.

Où ça s’affiche, et qu’est-ce qu’on voit ?

Selon les testeurs, le widget apparaît sur l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage et dans le volet de notifications (y compris quand les Réglages rapides sont partiellement ouverts).

On y lit l’heure d’arrivée, une barre de progression, parfois des étapes colorées, et surtout une flèche directionnelle vers le prochain virage.

Le tout reste visible à côté des indicateurs système (réseau, Wi-Fi, batterie), ce qui évite de perdre l’information critique au mauvais moment.

Compatibilité et calendrier : prudence

Pour l’instant, ke test est cantonné à des appareils Pixel et Samsung sous Android 16 en bêta QPR2. Un élargissement est attendu, potentiellement avec Android 16 QPR1 ou un Pixel Feature Drop de fin d’année.

Certaines surcouches (One UI 8, HyperOS 3.0) adoptent déjà la mécanique des mises à jour en direct, avec leurs propres touches. Moralité : prometteur, mais déploiement progressif et incertain jusqu’à l’annonce officielle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment activer les Live Updates dans Google Maps ?

On ne peut pas forcer l’activation pour l’instant. La fonctionnalité apparaît chez certains utilisateurs sur Android 16 bêta ; lorsqu’elle est disponible, elle s’affiche automatiquement pendant la navigation et un toucher rouvre Maps.

Est-ce réservé à la conduite ?

La conduite est le cas d’usage principal, mais des indices laissent penser à une extension vers le vélo et les transports (trains, bus). Attendons de voir comment Google l’implémentera.

En quoi est-ce différent d’iOS ?

Le principe ressemble aux Activités en direct : un suivi persistent et actualisé. La différence se joue dans l’intégration Android (zones d’affichage, interactions, surcouches) et le calendrier de déploiement, encore en test côté Google Maps.