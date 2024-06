Avec Google Maps, la fonctionnalité Vos trajets (Timeline) s'appuie sur l'historique des positions qui n'est pas activé par défaut. Elle permet de créer une carte personnelle des lieux fréquentés, des itinéraires empruntés et plus globalement des déplacements.

Google commence à prévenir des utilisateurs qu'ils ont jusqu'au 1er décembre prochain pour sauvegarder tous les trajets sur un appareil mobile. Par la suite, il ne sera plus possible d'y accéder via le Web.

Ce changement est en rapport avec une annonce de confidentialité datant de l'année dernière. Google avait indiqué que Timeline permettra la création et le stockage des données associées en local sur l'appareil, et non plus dans le cloud.

Avec le contrôle sur l'activité

À l'époque, Google avait également évoqué un paramétrage pour une suppression automatique des activités datant de plus de trois mois, lors d'une première activation de l'historique des positions. Auparavant, l'option était à 18 mois.

Il est aussi possible de choisir une suppression automatique de l'activité datant de plus de 36 mois, ou encore de désactiver la suppression automatique. Indépendamment de l'option choisie, une activité peut être supprimée manuellement à tout moment.