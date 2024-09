Pour Google Maps, la fonctionnalité Vos trajets (Timeline) s'appuie sur l'historique des positions. Il est possible de créer une carte personnelle des lieux fréquentés, des itinéraires empruntés et des déplacements.

Depuis plusieurs semaines et suite à une annonce de confidentialité de l'année dernière, Google a prévenu d'une grosse évolution de Vos trajets. Elle repose sur la création et le stockage des données associées en local sur l'appareil.

En conséquence, les utilisateurs concernés avaient jusqu'à la fin de l'année pour enregistrer tous les trajets sur un appareil mobile. Ultérieurement, il ne sera plus possible d'y avoir accès via le Web.

Pour certains utilisateurs de Google Maps

Numerama rapporte l'envoi d'un e-mail à des utilisateurs de Google Maps ayant la fonctionnalité Vos trajets activée sur leur compte. Ils sont invités à choisir de nouveaux paramètres afin d'éviter une perte de données.

" Si vous décidez de laisser la fonctionnalité Vos trajets activée, tous vos appareils enregistreront les nouvelles visites dans leurs propres trajets, y compris les appareils pour lesquels la création de rapports sur l'historique des positions était désactivée ", explique l'e-mail.

Le cas échéant et dans le but de conserver les visites et itinéraires enregistrés, Google demande d'agir d'ici le 15 septembre prochain en procédant à une configuration idoine des paramètres sur le smartphone de son choix, dans la mesure où le recours à Vos trajets ne se fera que dans l'application.

" En l'absence d'action de votre part, vos visites et itinéraires seront supprimés, et les paramètres de Vos trajets seront désactivés après le 15 septembre 2024 ", prévient Google.