Pour Google Maps sur Android et iOS, ainsi que sur Android Auto et Apple CarPlay, Google déploie une fonctionnalité améliorée pour le signalement d'incidents. Elle facilite le partage d'informations concernant des bouchons, des accidents, des zones de travaux et autres péripéties sur un itinéraire.

Les icônes de rapport sont plus grandes et les autres usagers sont invités à confirmer un incident d'un simple appui. Le signalement communautaire d'incidents était déjà d'actualité, mais il n'était pas aussi bien mis en avant.

Une nouveauté est que les rapports sont issus à la fois des communautés Maps et Waze. Google précise qu'il est même possible de voir de quelle application provient un rapport. Le rapprochement entre les deux applications se poursuit, mais elles continuent toujours leur aventure de manière distincte.

Un guidage de destination dans Maps

Une autre nouveauté en cours de déploiement pour Google Maps est un guidage de destination qui identifie l'entrée d'un bâtiment à son approche. Le bâtiment de destination est mis en évidence par un effet d'éclairage sur Maps et un indicateur vert pointe vers son entrée principale.

" Cela peut être particulièrement utile si vous vous dirigez vers un endroit inconnu lorsqu'il fait sombre ou tard le soir ", écrit Google en ajoutant que les parkings à proximité sont également montrés.

À souligner que l'application Waze n'est pas oubliée. Elle va bénéficier de nouvelles alertes et informations sur le trafic en temps réel. La navigation (indications détaillées, trafic, alertes de danger) pourra en outre se faire même lorsque l'écran du smartphone est verrouillé. D'abord sur Android, puis sur iOS l'automne prochain.