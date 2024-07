C'est une nouveauté Google Maps qui arrive à point nommé pour la saison estivale : après les États-Unis l'année dernière, c'est au tour de 15 nouveaux pays dont la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal de profiter de la nouvelle fonctionnalité de signalement des feux de forêt qui permet de suivre l'évolution des feux et d'identifier les zones à risque.

Pour détecter et suivre les incendies, Google fait appel à des technologies avancées dont l'intelligence artificielle. Cela permet de fournir un suivi détaillé des limites des incendies de forêt sur ses moteurs de recherche et cartes, ainsi que d'envoyer des notifications push basées sur la localisation.

Le modèle de suivi des incendies s’appuie sur une combinaison de données provenant de l'imagerie satellite et d'informations issues de mesures prises lors d'incendies antérieurs. Cette approche permet de délimiter les feux de forêt avec plus de précision qu'avec l'imagerie satellitaire seule.

Crédits : Google





Depuis le début de l'été, l'outil de Google a été enrichi avec les données de plus de 40 feux de forêt dans le sud de l'Europe et au Kenya. Les limites des incendies sont affichées dans Search et Maps, avec des notifications push envoyées progressivement aux utilisateurs.

Ainsi, les utilisateurs recevront des notifications (adaptées à leurs paramètres de langue) fournissant des informations locales pertinentes sur les incendies de forêt et ce, où qu'ils se trouvent.

Si vous utilisez Google Maps en déplacement et qu'un incendie de forêt se déclare à proximité, vous aurez également accès aux informations locales pertinentes directement depuis l'application.

Google peut également envoyer des alertes en cas de séismes et surveiller les inondations.