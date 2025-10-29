C'est un changement d'interface qui semble mineur, mais qui va changer la vie de millions d'utilisateurs. Avec des smartphones aux écrans toujours plus grands, des actions aussi simples que "copier" ou "supprimer" un SMS sont devenues une véritable gymnastique pour le pouce.

Google l'a enfin compris et prépare une refonte de Google Messages qui place l'ergonomie au centre de tout.

Qu'est-ce qui va changer avec ce nouveau menu ?

La nouveauté a été repérée par le bidouilleur AssembleDebug dans le code de l'application. Fini la barre d'action qui apparaît tout en haut de l'écran lors d'un appui long sur un message. La nouvelle interface fait apparaître un menu contextuel flottant, juste en dessous du message sélectionné.



Il regroupe toutes les options essentielles :

Répondre

Transférer

Copier

Mettre en favori (étoile)

Supprimer

Afficher les détails (Info)

Tout est désormais accessible avec le pouce, sans avoir à se contorsionner.

Pourquoi ce changement est-il si important ?

C'est une question de bon sens ergonomique. L'interface actuelle, avec ses options en haut de l'écran (Copier, Supprimer) et d'autres cachées dans un menu à trois points (Répondre, Transférer), est un non-sens sur des écrans de 6,5 pouces et plus. Ce changement de design est un aveu que l'interface actuelle était un échec pour l'utilisation à une main.





Cette nouvelle version rendra l'application beaucoup plus rapide et agréable à utiliser au quotidien. La sélection multiple a aussi été clarifiée, avec des coches visibles.

Y a-t-il d'autres nouveautés à venir ?

Oui. En plus de cette refonte de l'interface, les fouineurs de code ont repéré une autre fonction indispensable en préparation : un dossier "Corbeille". À l'image de ce qui existe sur Gmail ou Google Photos, les messages supprimés ne seront plus effacés instantanément.





Ils seront d'abord déplacés dans une corbeille où ils resteront accessibles pendant 30 jours avant d'être définitivement supprimés. C'est une bouée de sauvetage bienvenue pour ceux qui suppriment un peu trop vite des conversations importantes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette nouvelle interface sera-t-elle disponible ?

Pour l'instant, cette fonctionnalité a été découverte dans le code de l'application (APK) et activée manuellement par des leakers. Elle n'est pas encore déployée pour le grand public. Elle devrait arriver dans une prochaine mise à jour de Google Messages, probablement dans les semaines ou mois à venir.

Est-ce que les réactions émoji vont changer de place ?

Non, le menu rapide des réactions par émojis (pouce levé, cœur, etc.) restera affiché au-dessus du message sélectionné, comme c'est le cas actuellement. Le nouveau menu contextuel concerne les actions (copier, supprimer, répondre).

Qu'est-ce que le RCS ?

Le RCS (Rich Communication Services) est le successeur du SMS, promu par Google. Il permet des conversations enrichies, similaires à iMessage ou WhatsApp (réactions, indicateurs de frappe, envoi de fichiers haute qualité), directement depuis l'application de messagerie native d'un téléphone Android.