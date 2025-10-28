Samsung a officiellement présenté son premier smartphone pliant en trois volets, le Galaxy Z TriFold, lors d'un événement en Corée du Sud. Doté de deux charnières se repliant vers l'intérieur, il passe d'un format smartphone de 6,5 pouces à une tablette de 10 pouces.

Sa sortie initiale sera limitée à quelques marchés asiatiques avec un tarif attendu comme étant particulièrement élevé. Le marché des smartphones pliables, largement défriché par Samsung avec ses gamme Z Fold et Flip, attendait le prochain grand saut technologique.

Depuis plus d'un an, les bruits de couloir évoquaient un appareil capable de se plier non pas une, mais deux fois. Il aura fallu patienter, mais le voici : le Galaxy Z TriFold a fait sa première apparition publique en marge du sommet de l'APEC 2025 en Corée du Sud, une vitrine de choix pour exposer cette innovation à un public international.

Un design en "G" pour protéger l'écran

La principale innovation du Galaxy Z TriFold réside dans son mécanisme unique. Contrairement à certaines approches concurrentes, comme celle de Huawei avec son design en "S", Samsung a opté pour deux charnières se repliant vers l'intérieur.

Cette conception, parfois qualifiée de structure en "G", présente un avantage majeur : une fois l'appareil refermé, les parties flexibles de l'écran sont entièrement protégées, à l'abri des rayures et des chocs du quotidien.

Ce choix technique pourrait considérablement améliorer la durabilité de ce nouveau type de smartphone pliable. À l'usage, l'appareil promet une polyvalence inédite. Complètement plié, il offre l'ergonomie d'un smartphone classique avec un écran externe de 6,5 pouces.

Entièrement déplié, il se métamorphose en une véritable tablette de 10 pouces, offrant une surface d'affichage massive pour le multitâche ou le divertissement. Une position intermédiaire permet également de l'utiliser comme une mini-tablette de 8 pouces.

Que cache ce nouveau format sous le capot ?

Le nerf de la guerre, ce sont bien sûr les charnières. Fort de son expérience, Samsung aurait développé une nouvelle génération de charnières, à la fois plus fines et plus robustes, pour supporter cette double pliure.

Côté performances, les rumeurs pointent vers l'intégration du processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, épaulé par une confortable mémoire vive allant jusqu'à 16 Go de RAM. Un cadre en titane et une batterie silicium-carbone sont aussi évoqués pour allier légèreté et endurance.

La partie photo ne serait pas en reste. Le panneau arrière gauche abriterait un triple module caméra dont le capteur principal pourrait atteindre 200 Mégapixels, avec un zoom puissant. La caméra frontale, quant à elle, serait discrètement intégrée sous l'écran dans le panneau central, reprenant une signature visuelle des appareils Samsung récents. L'ensemble fonctionnerait sous Android 16 avec la surcouche logicielle One UI 8.

Une sortie confidentielle et un tarif élitiste

N'espérez pas voir le Galaxy Z TriFold dans toutes les mains de sitôt. Samsung semble jouer la carte de l'exclusivité et de la prudence pour ce lancement. La production initiale serait volontairement faible, avec des estimations variant entre 50 000 et 200 000 unités.

Cette stratégie prudente vise probablement à tester le marché et à maîtriser les coûts de production d'une technologie encore expérimentale.

En conséquence, la disponibilité sera très limitée. L'appareil ne sera commercialisé que sur des marchés triés sur le volet : la Corée du Sud, la Chine, Singapour, Taïwan et les Émirats arabes unis.

Une sortie en Europe ou aux États-Unis reste, pour l'heure, très incertaine. Le positionnement tarifaire confirme son statut d'objet technologique de luxe, avec un prix estimé avoisinant les 4 millions de wons sud-coréens, soit environ 2 700 euros. Il s'agit donc bien d'un appareil vitrine, destiné à un public de passionnés et de technophiles fortunés.

Avec cette première démonstration, Samsung ne se contente pas de lancer un produit ; il esquisse une nouvelle vision pour l'informatique mobile. La véritable présentation est attendue dans les prochains jours lors du sommet de l'APEC, avant une mise sur le marché dans les semaines à venir. La réaction de ces premiers marchés sera déterminante pour savoir si ce format audacieux a l'étoffe pour devenir le standard de demain.