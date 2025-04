Comme toutes les messageries, Google Messages n'échappe pas au traditionnel Spam qui encombre nombre d'utilisateurs chaque jour. Si les initiatives sont nombreuses pour tenter d'en finir avec cette pratique, Google met la main à la pâte directement au sein de son application.

Une nouvelle arme contre le spam

Face à la prolifération des SMS et messages RCS publicitaires ou frauduleux, Google Messages intègre une option supplémentaire pour aider les utilisateurs à faire le tri. Cette fonctionnalité vise à améliorer significativement la détection et la gestion du spam sur les appareils Android avec pour objectif de soulager les utilisateurs.

Comment fonctionne cette option ?

Android Authority a repéré l'arrivée d'une nouvelle option dans la messagerie de Google qui apparait automatiquement en bas des messages reçus. Notons que cela ne concerne toutefois que les RBM (RCS Business Messages), soit des messages envoyés automatiquement par des professionnels via des listes de diffusion qui exploitent le protocole RCS.

Désormais, l'option propose ainsi à l'utilisateur de se désinscrire des listes de diffusion en question, et de préciser également quelques informations. On peut ainsi cocher "Ne s'est pas inscrit, reçoit trop de messages, Spam". Un simple clic et c'est ensuite Google qui se charge d'envoyer le fameux message "STOP" pour désinscrire l'utilisateur et lui éviter d'être à nouveau contacté par la société en question.

En clair, il s'agit de simplifier avant tout le processus de désinscription, mais Google pourrait aller plus loin...

L'objectif : une boîte de réception plus saine

Cette nouvelle fonctionnalité qualifiée a pour but de "soulager" les utilisateurs en réduisant le nombre de notifications et de messages indésirables qui polluent leur boîte de réception. En filtrant plus efficacement le spam, l'application vise à améliorer l'expérience utilisateur et potentiellement la sécurité, en limitant l'exposition aux tentatives de phishing ou d'escroquerie par message.

On imagine qu'en fonction des options précisées par les utilisateurs, Google pourrait également mettre en avant les sociétés qui se montrent trop insistantes ou qui démarchent des utilisateurs non inscrits... Dans le but de diffuser des filtres automatiques qui permettraient à l'ensemble des utilisateurs de la messagerie d'être moins impactés par certaines sociétés pointées du doigt comme indésirables ou trop agressives.

L'option repérée au sein de la dernière bêta de Google Messages devrait être déployée dans les semaines qui viennent auprès d'un plus large public.