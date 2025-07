Le déploiement d'Android 16 est arrivé plus tôt que prévu, mais la vraie révolution visuelle, le très attendu Material 3 Expressive, ne sera pleinement disponible qu'avec la mise à jour QPR1 plus tard dans l'année. En attendant, Google ne chôme pas. On observe déjà de multiples applications du géant de Mountain View, comme Google Messages, adopter ces nouveaux éléments de design.

L'application de messagerie travaille sur une nouvelle série de changements, parfaitement en ligne avec cette philosophie de conception rafraîchie. C'est le cas de la page de profil des contacts/informations de chat, qui bénéficie d'une refonte majeure. Une refonte révélée par Android Authority, qui a fouillé la dernière version bêta de Google Messages (version 20250701_01_RC00). La différence est frappante : les quatre boutons clés de cette page, Appel, Vidéo, Coordonnées et Rechercher, sont désormais nettement plus grands et de forme ovale, remplaçant les anciens cercles discrets.

De nouvelles animations pour donner vie à la messagerie

Au-delà de leur taille plus imposante, ces quatre boutons gagnent en personnalité grâce à des animations subtiles. Une vidéo partagée par Android Authority montre comment ces boutons s'animent : ils s'agrandissent momentanément lorsqu'un utilisateur interagit avec eux, ajoutant une touche de dynamisme et de modernité. Tout cela rend l'interface plus réactive et plus vivante.

Pour l'instant, la fonctionnalité doit être activée manuellement. La simple installation de l'APK bêta de Google Messages sur votre smartphone Android ne suffira pas à la faire apparaître. Elle est encore en phase de test avancé, mais son intégration imminente dans la version stable de l'application est presque certaine. C'est une question de temps avant que cette nouvelle interface ne soit accessible à tous les utilisateurs.

Material 3 Expressive : Une harmonie visuelle pour tout l'écosystème Google ?

Google Messages n'est pas la seule application à bénéficier de cette cure de jouvence Material 3 Expressive. Récemment, des applications comme Google Wallet ont également adopté ces changements de design, avec de nouvelles tuiles et animations. Gmail, le client de messagerie emblématique de Google, prépare aussi un look mis à jour en phase avec ce nouveau langage.

L'objectif de Google est clair : offrir une cohérence visuelle sur l'ensemble de son écosystème Android. Cela inclut aussi des ajustements pour les onglets des emojis, Photomoji, GIFs et autocollants dans Messages, qui adoptent désormais une disposition en forme de pilule, rendant chaque option plus distincte. Le simple "plus" pour ouvrir le menu a lui aussi été repensé, proposant des boutons légèrement plus grands et plus espacés. Si aucune date de déploiement général n'est encore annoncée pour cette refonte de la page contact, l'orientation est sans équivoque : Material 3 Expressive va redéfinir l'expérience utilisateur sur Android, rendant chaque interaction plus fluide et intuitive.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Material 3 Expressive et quand sera-t-il disponible ?

Material 3 Expressive est le nouveau langage de conception visuelle de Google pour Android. Il est attendu dans sa version complète avec la mise à jour Android 16 QPR1 plus tard cette année. Cependant, des éléments de ce design sont déjà en cours de déploiement dans les versions bêta de plusieurs applications Google, comme Messages.

Quels changements concrets apporte ce nouveau design à Google Messages ?

Dans Google Messages, Material 3 Expressive introduit des boutons plus grands et de forme ovale sur la page de profil des contacts (Appel, Vidéo, Coordonnées, Rechercher). Ces boutons sont également dotés de nouvelles animations réactives qui les font s'agrandir momentanément lors de l'interaction, rendant l'interface plus dynamique.

D'autres applications Google bénéficieront-elles de Material 3 Expressive ?

Oui, Google vise une cohérence visuelle sur tout son écosystème Android. Des applications comme Google Wallet ont déjà reçu des mises à jour Material 3 Expressive, et Gmail prépare également une refonte. L'objectif est d'harmoniser l'expérience utilisateur sur l'ensemble des services Google.