Dans le cadre d'un accord Information Services Agreement, la banque d'affaires Bernstein estime que Google verse à Apple de 18 à 20 milliards de dollars par an. Cette somme représenterait de 14 % à 16 % du bénéfice d'exploitation annuel d'Apple.

Avec un tel accord, le moteur de recherche Google est celui par défaut sur l'iPhone et pour l'utilisation du navigateur Safari d'Apple. L'argent est redistribué à des partenaires de Google au titre des coûts d'acquisition de trafic.

Toujours selon Bernstein, Google verse 22 % du total de ses recettes publicitaires pour les coûts d'acquisition de trafic, et Apple en recevrait de l'ordre de 40 %. Bien plus par exemple que Samsung pour lequel le contrat a été évalué à 3 milliards de dollars par an, et sans commune mesure avec l'accord impliquant Mozilla.

Dans le contexte d'un procès antitrust

Relayée par The Register, l'importante somme que verserait Google à Apple a déjà fait l'objet d'estimations similaires. Elle a largement gonflé au fil des années. En 2020, l'estimation était comprise entre 8 et 12 milliards de dollars par an.

Aux États-Unis et dans un procès l'opposant au Département américain de la Justice, Google fait face à des accusations d'abus de position dominante de son populaire moteur de recherche. Si Google risque gros dans cette affaire, Apple pourrait aussi en subir les conséquences, sans pour autant figurer sur le banc des accusés.

" Nous pensons qu'il est possible que les tribunaux fédéraux se prononcent contre Google et l'obligent à mettre fin à son accord de recherche avec Apple ", écrit un rapport du cabinet Bernstein.