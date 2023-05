Le mois dernier, le New York Times a rapporté un vent de panique chez Google, en lien avec l'intention de Samsung de se passer des services de son moteur de recherche par défaut, au profit de Bing de Microsoft dans ses smartphones et autres appareils.

Le New York Times avait fait le parallèle avec des revenus pour Google de l'ordre de 3 milliards de dollars par an. Devant être renouvelé cette année, un accord conclu avec Apple est évalué de son côté à... 20 milliards de dollars par an.

D'après le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, le premier fabricant de smartphones au monde a suspendu l'étude interne qui envisageait de remplacer Google par Bing sur ses appareils mobiles.

Que pour l'application de navigation par défaut

" Le changement potentiel aurait remplacé Google comme moteur de recherche principal sur l'application de navigation Internet de Samsung, qui est préinstallée sur les smartphones de l'entreprise sud-coréenne ", écrit le quotidien économique et financier américain.

Un point important souligné par le WSJ est ainsi que le changement n'aurait concerné que l'application de navigation par défaut des smartphones de Samsung. Pour autant, Samsung aurait fait machine arrière en raison de sa crainte de détériorer ses relations commerciales étendues avec Google. Android pèse de tout son poids.

Si la porte ne semble pas être définitivement fermée à Bing en tant qu'option à l'avenir, Google, Microsoft et Samsung n'ont pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire. Elle est à replacer dans le contexte du regain de popularité du moteur de recherche de Microsoft, grâce au nouveau Bing et l'apport de l'IA générative en partenariat avec OpenAI.

L'IA générative aussi pour Google Search

Alphabet (maison mère de Google) a publié un chiffre d'affaires de 69,8 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'année (+3 % sur un an) et un bénéfice net de 15,1 milliards de dollars (+8 %). Google Search est à l'origine de plus de 57 % des revenus du groupe.

Lors de l'édition 2023 de sa conférence Google I/O, Google a mis l'accent sur les nouvelles capacités d'IA générative à venir et qui seront intégrées à son moteur de recherche. Pour comprendre un sujet plus rapidement, découvrir divers points de vue et informations, aider à prendre des décisions, y compris en matière d'achats.