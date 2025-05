« Nous continuons d'observer une croissance globale du nombre de requêtes dans le domaine de la recherche. Cela inclut une augmentation du nombre total de requêtes provenant des appareils et plateformes d'Apple. »

Google réagit publiquement pour contester des propos rapportés dans la presse d'un dirigeant d'Apple. Selon Eddy Cue, les recherches sur le navigateur Safari et s'appuyant sur le moteur de recherche de Google ont diminué pour la première fois en avril.

Le vice-président chargé des services au sein du groupe de Cupertino attribue cette baisse inédite du volume de recherches Google sur Safari, et par extension sur les appareils Apple, au recours croissant des utilisateurs à l'IA, avec des outils tels que ChatGPT et Perplexity.

L'accord lucratif entre Apple et Google

Les propos d'Eddy Cue ont été tenus lors de son audition en tant que témoin dans le procès aux États-Unis qui doit déterminer les sanctions (ou remèdes) infligées à Google. Le ministère américain de la Justice a accusé Google (Alphabet) d'abus de position dominante dans la recherche en ligne.

Au cœur du litige se trouve l'accord entre Google et Apple. Pour être le moteur de recherche par défaut de Safari, Google verse environ 20 milliards de dollars par an à Apple. Lucratif pour Apple, l'accord assure au moteur de recherche Google une place très convoitée. Le montant représenterait approximativement 36 % des revenus (recettes publicitaires) issus de la recherche sur le navigateur d'Apple.

Apple a intérêt à ce que Google demeure le moteur de recherche par défaut de Safari, mais les commentaires d'Eddy Cue sèment le doute sur la poursuite d'une relation à long terme et avec la montée en charge d'outils IA.

Un démenti pour calmer la Bourse

Dans l'immédiat, la suggestion d'une baisse du trafic de recherche de Google a été perçue comme un mauvais signe par le marché qui a sanctionné le cours de l'action d'Alphabet (maison mère de Google), et dans une moindre mesure celui d'Apple. C'est sans doute ce qui a poussé Google à communiquer et à opposer un démenti.

La réaction quasiment d'urgence de Google a eu une certaine efficacité pour redresser le cours de l'action.

Google y ajoute : « À mesure que nous enrichissons la recherche avec de nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs constatent que Google Search est plus utile pour un plus grand nombre de leurs requêtes. Ils l'utilisent pour de nouvelles choses et de nouvelles manières, que ce soit à partir des navigateurs ou de l'application Google, en utilisant leur voix ou Google Lens. »

La menace plane pour Google

Reste une menace qui plane pour Google dans un avenir pour la recherche potentiellement dominé par l'IA conversationnelle, et Apple y pense fortement pour de nouveaux partenariats. Même si Google a sa carte à jouer avec Gemini.