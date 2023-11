Pour être le moteur de recherche par défaut sur des appareils et des navigateurs, Google a déboursé en 2021 la coquette somme de 26,3 milliards de dollars. Relayé par CNBC, ce gros chiffre a été mentionné dans le cadre du procès antitrust qui oppose Alphabet (maison mère de Google) au Département américain de la Justice.

Entre 2014 et 2021, cette somme a plus que triplé, de la même manière que les revenus de Google tirés des recettes publicitaires en lien avec les recherches, à plus de 146 milliards de dollars.

Pour ce qui entre dans les coûts d'acquisition de trafic versés par Google, Apple serait le plus important bénéficiaire. Via un accord Information Services Agreement, le moteur de recherche Google est celui par défaut sur l'iPhone et pour l'utilisation du navigateur Safari d'Apple.

Le gros lot pour Apple

Selon une estimation de la banque d'affaires Bernstein, Google verse à Apple de 18 à 20 milliards de dollars par an, et 22 % du total de ses recettes publicitaires au titre des coûts d'acquisition de trafic.

Hormis Apple, Google paie également Samsung, ainsi que Mozilla pour le moteur de recherche par défaut de Firefox. Des accords existent aussi avec de nombreux fabricants d'appareils et des opérateurs aux États-Unis.