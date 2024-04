À côté de son moteur de recherche traditionnel disponible de manière gratuite, Google réfléchirait à l'ajout de fonctionnalités de recherche basées sur l'IA, par exemple dans ses services d'abonnement premium. Une sorte de version payante de la recherche Google sous l'égide de l'IA générative, sans toutefois zapper la publicité.

Selon le Financial Times, il pourrait s'agir d'un changement majeur pour le moteur de recherche le plus utilisé au monde et son modèle économique. Sans compter des implications sur le trafic vers les sites web. Il reviendrait à faire payer les réponses à la manière de ChatGPT dans Google Search.

" Nous ne travaillons pas sur une expérience de recherche sans publicité et nous n'envisageons pas de le faire. Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, nous continuerons à développer de nouvelles fonctionnalités de recherche et de nouveaux services premium pour améliorer nos offres d'abonnement sur Google ", a réagi un porte-parole du groupe (Reuters).

La suite logique de SGE ?

Depuis l'année dernière et d'abord aux États-Unis, Google expérimente Search Generative Experience (SGE) via ses Search Labs pour l'intégration de l'IA générative à son moteur de recherche. Les publicités font toujours leur apparition dans des zones dédiées sur une page.

Le Financial Times souligne les coûts importants inhérents en matière de ressources informatiques et de puissance de calcul. Des fonctionnalités de recherche payantes auraient ainsi du sens quand elles s'appuient sur l'IA. Cela pourrait notamment se faire par le biais de l'abonnement Google One AI Premium.

" Depuis des années, nous réinventons la recherche pour aider les gens à accéder à l'information de la manière la plus naturelle possible. Grâce à nos expériences d'IA générative dans le Search, nous avons déjà répondu à des milliards de requêtes et nous constatons une croissance positive des requêtes de recherche sur tous nos principaux marchés. Nous continuons à améliorer rapidement le produit pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs ", indique seulement Google.