Google semble avoir l'intention de généraliser l'accès à son outil d'édition d'images par IA Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image).

Menée par Android Authority, une analyse de la version 16.40.18.sa.arm64 de l'application Google pour Android met en lumière des éléments d'interface et des fragments de code qui ne trompent pas. Des découvertes pointent vers une intégration prochaine de Nano Banana au sein de deux services phares.

Nano Banana avec Google Lens

Les preuves les plus concrètes concernent Google Lens. L'analyse révèle l'apparition d'une nouvelle option " Nano Banana Create " aux côtés de " Rechercher " et " Traduire ". Une fois sélectionnée, l'option lance une introduction animée invitant l'utilisateur à capturer, créer et partager.

Par la suite, Android Authority note une interface qui ressemble à celle déjà observée pour l'intégration de Nano Banana dans le mode IA de la recherche Google. L'utilisateur est alors invité à décrire textuellement les modifications qu'il souhaite appliquer à l'image soumise.

Nano Banana avec Circle to Search

L'intégration de Nano Banana dans Circle to Search, la fonctionnalité Android permettant de lancer une recherche en entourant un élément à l'écran, semble être à un stade plus embryonnaire.

Une option " Create " a pu être mise au jour, mais elle est pour l'instant inactive. Elle " ne répond pas encore aux commandes d'une manière qui produise un résultat ", écrit Android Authority.

Une presque officialisation

Rendre Nano Banana accessible via Lens et Circle to Search transformerait l'expérience utilisateur en permettant des modifications d'images à la volée, sans avoir à jongler entre différentes applications. Un utilisateur pourrait prendre une photo avec Lens, puis immédiatement la retoucher ou la transformer via une simple commande textuelle.

keep your ? peeled ? https://t.co/Bn6MbB7T8C — Rajan Patel (@rajanpatel) October 7, 2025

Android Authority a probablement vu juste, à en juger par la teneur d'un commentaire sur X d'un cadre de Google et cofondateur de Lens. Il confirme à demi-mot l'imminence des nouveautés avec Nano Banana.