Fin 2020, Google a commencé à ajouter un service VPN à l'abonnement Google One. Son déploiement a été progressif dans le monde, sur plusieurs plateformes et pour l'ensemble des forfaits payants de Google One. L'aventure de ce service VPN va prendre fin dans le courant de cette année 2024.

Une date précise d'arrêt n'a pas été communiquée par Google, mais c'est une affaire de quelques mois. Le moment venu, les utilisateurs existants seront aiguillés vers des alternatives tierces qui ne manquent pas dans ce domaine.

À 9to5Google, un porte-parole de Google ne cache pas le peu d'engouement suscité par le VPN Google One. Un manque d'utilisation a ainsi précipité sa chute et son entrée prochaine dans le célèbre cimetière des produits Google.

Le VPN Google One est déjà référencé par Killed by Google

Une exception avec les Google Pixel 7 et plus

L'abandon du service doit permettre à Google de se concentrer sur les fonctionnalités et les services " les plus demandés avec Google One. " Le cas de l'IA Gemini n'est pas cité de manière explicite, même si cela vient forcément à l'esprit.

Une curiosité toutefois, dans la mesure où il sera toujours possible d'utiliser gratuitement le VPN pour les détenteurs de smartphones Pixel 7 et au-delà. Google n'a sans doute pas osé revenir sur un engagement pris, au risque de susciter un petit tollé.